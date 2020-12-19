Каспаров назвав умову, за якої Путін залишить посаду президента Росії

Президент Росії Володимир Путін покине свій пост тільки в разі катастрофічного погіршення здоров'я.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав 13-й чемпіон світу із шахів і політик Гаррі Каспаров. За його словами, більше жодні інші причини його до такої дії не підштовхнуть.

"Для того щоб Путіну піти зараз, йому потрібно віддати всі важелі влади. Але він настільки підім'яв під себе весь простір, що я не уявляю, як він зможе це зробити. Якщо ж таке трапиться, то насамперед через катастрофічне погіршення його здоров'я. Більше нічого його до цього не підштовхне", – сказав Каспаров.

За його словами, загалом міфологія путінського режиму за понад 20 років його правління серед росіян вичерпана.

"Путін, який приніс країні позбавлення від кошмарних 90-х і підвищення рівня життя – у минулому. Нині наростання проблем асоціюється саме з ним, як із диктатором, який старіє і який нічого не може запропонувати, а тільки чіпляється за владу", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гаррі Каспаров розповів, що адміністрація нового американського президента Джо Байдена підтримає Україну в протистоянні з Росією, а політика щодо Кремля у США буде досить жорсткою.