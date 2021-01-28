Каспаров назвав Росію "вмираючим динозавром" через протести

У Росії пройшли протестні мітинги, що говорить про те, що країна знаходиться в агонії. І навіть президент РФ Володимир Путін не знає, коли все закінчиться.

Про це в інтерв'ю Foreign Policy розповів 13-й чемпіон світу з шахів та російський опозиціонер Гаррі Каспаров. Він зазначив, що будь-яка диктатура завжди стикається з падінням.

"Те, що ми бачимо зараз – це країна в агонії. Сьогодні агонія вмираючого динозавра може бути дуже небезпечна для тих, хто знаходиться поблизу. І ми не знаємо, як довго триватиме ця агонія. Погана новина в тому, що я не знаю, коли і як настане кінець. Але хороша новина в тому, що цього не знає і Путін", – розповів він.

Каспаров вказав, що протестні мітинги стали результатом 20-річної диктатури Путіна.

"Ці протести були першими, коли народ Росії виявив якийсь опір. І можу з гордістю сказати, що демонстрації також були мирними ... Єдине насильство виходило від поліції, і це була справжня жорстокість поліції. Це була жорстокість, що спонсорується державою", – зазначив політик.

На думку опозиціонера, Путін не піде ні на єдину поступку, адже навіть західні санкції не впливають благополуччя наближених до глави Кремля.

"Поки я не бачу, що вулкан почав вивергатися. Але що могло б змінити ситуацію, що могло б схилити чашу терезів, так це рішучу відповідь Заходу ... У американської розвідки точно більше інформації про корумпованих олігархів Росії, ніж у Навального", – переконаний Каспаров .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня в Росії пройшли мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. До вечора в цілому силовики затримали близько 3000 осіб.