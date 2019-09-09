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10 вересня • оновлено в 06:44
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"Картинка для телевізора!" У Кремлі пояснили, чому Путін кинув обмінених росіян

21.2т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін не прибув до аеропорту зустрічати визволених росіян, оскільки це не прерогатива глави держави.

Про це розповів прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає РИА "Новости". Він зазначив, що Путін пройшов ту частину шляху, щоб обмін відбувся.

"Це утримувані особи, і загалом це не прерогатива глави держави. Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін міг відбутися, і це є головним, а не приїзд або неприїзд в аеропорт", – повідомив Пєсков.

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Також у Кремлі позитивно оцінили обмін полоненими між Україною і РФ, вбачаючи у цьому "обережний оптимізм" для нормалізації відносин між країнами.

"Ми позитивно оцінюємо і вітаємо обмін. Безумовно, він дає привід для обережного оптимізму в плані продовження подальшої роботи в руслі пошуків шляхів для нормалізації відносин між Росією і Україною, перше. І звісно, що головне, для забезпечення умови щодо реалізації Мінських домовленостей" , – додав Пєсков.

Володимир Путін

Володимир Путін

Також прессекретар Путіна пояснив, чому звільнених росіян урочисто не зустрічали у Москві:

"Різниця не в емоційному тлі і церемоніальності, тут все ж таки важлива суть і важлива та виконана робота, яка передувала тому, що ви бачили на картинці телевізорів", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну зато ваши политики и лидеры общественного мнения обмен для собственного пиара использовали на всю катушку!
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
На фига Хутину эти человеческие отбросы? Своего дурачья хватает.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А пьяный президент Украины встречал? По его вине создалась такая ситуация, что кого-то нужно менять.
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