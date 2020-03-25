С чем мы падаем в пропасть вроде бы понятно (в общих чертах). А с чем будем лежать на дне, а потом выбираться?

Понятно, что Собянин в России стал вторым лицом, правой рукой и практически преемником. Медведев, зампред совета безопастности, обнулился.

Введение карантина откладывается до встречи Путина с "общественностью" в Ленобласти. Очевидно, введут с понедельника. Почему медлят? А просто боятся: на волне паники (она неизбежна) власть не чувствует под собой твердой опоры.

Карантинные меры неизбежны, их придется поддерживать силой, то есть военными и Росгвардией. Это очень стремная ситуация, способная сломать власть: контакт военных с региональными властями (не на совместных пьянках и в банях) - это страшный сон для Путина. Если сейчас "стабильность" еще хоть что-то значит, то в ситуации закрытия провинций становится пустым звуком. И Путин боится военного переворота.

Военные в РФ никогда не играли серьезной роли, понимая слабость самой армейской структуры: дебилизм начсостава, расхлябанность и скверную дисциплину в самих войсках. Но сначала чеченская кампания в два этапа, затем Сирия теоретически могли оказаться источником внутреннего "клея" для армии. Для этого нужны умелые авторитетные командиры, способные в полевых условиях развернуть управление. И они появились именно после "обстреливания" в сирийской войне.

Путчи в РФ зрели несколько раз, самый первый - "рохлинский", потом "квачковский", но это были вполне клоунские затеи, наподобие призыва Руцкого "бомбить Кремль": а вдруг услышат. А вот сегодня-завтра все может быть серьезнее: появился практический опыт "перехвата" управления у гражданских в Крыму, ДНР и ЛНР. И политическая практика проведения "скропостижных" референдумов.

Я считаю, что преступное промедление с карантином в РФ - следствие страха Путина перед неизбежной потерей власти в случае введения чрезвычайного положения в стране. И ему есть чего бояться - Эрдоган несколько лет назад едва отбился! Путин не хочет повторения судьбы Каддафи.

Но он опять сегодня в желтеньком американском костюмчике выглядел Рональдом Макдональдом. Пришел в куртяшке с принтом САМБО и странных кроссовках, облачился в химзащиту, погулял по больниЧКЕ и вдруг переоделся в темный костюм, попозировал в гриме и отбыл.

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