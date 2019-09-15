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15 вересня • оновлено в 15:34
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Кара небесна: в Росії згорів дотла храм. Фото і відео

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У неділю, 15 вересня, в селищі Верхня Сисерть у Свердловській області (Росія) дотла згорів храм Російської православної церкви.

Фото і відео з місця НП опублікували місцеві жителі в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вогонь охопив всю будівлю і звалив купол церкви. За даними очевидців, дерев'яна будівля згоріла буквально за 20 хвилин.

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У Свердловській області Росії згорів храм

У Свердловській області Росії згорів храм

Скріншот з відео

Як уточнює "URA.RU" з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Свердловській області, на місце пожежі було направлено 5 одиниць техніки та 18 пожежників.

Станом на 14:45 за місцевим часом пожежу вдалося ліквідувати. Стало також відомо, що в момент загоряння в храмі перебували 6 чоловік. Їм вдалося самостійно покинути будівлю. Причини НП встановити поки не вдалося.

У Свердловській області Росії згорів храм

У Свердловській області Росії згорів храм

URA.RU

У Свердловській області Росії згорів храм

У Свердловській області Росії згорів храм

URA.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Люботині Харківської області згорів храм Миколи Чудотворця, який належав Російській православної церкві в Україні.

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CARGO 100
CARGO 100
Кара небесная - это журналисты обоза ... ДБЛ !!!
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