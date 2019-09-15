Кара небесна: в Росії згорів дотла храм. Фото і відео

У неділю, 15 вересня, в селищі Верхня Сисерть у Свердловській області (Росія) дотла згорів храм Російської православної церкви.

Фото і відео з місця НП опублікували місцеві жителі в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що вогонь охопив всю будівлю і звалив купол церкви. За даними очевидців, дерев'яна будівля згоріла буквально за 20 хвилин.

У Свердловській області Росії згорів храм Скріншот з відео

Як уточнює "URA.RU" з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Свердловській області, на місце пожежі було направлено 5 одиниць техніки та 18 пожежників.

Станом на 14:45 за місцевим часом пожежу вдалося ліквідувати. Стало також відомо, що в момент загоряння в храмі перебували 6 чоловік. Їм вдалося самостійно покинути будівлю. Причини НП встановити поки не вдалося.

У Свердловській області Росії згорів храм URA.RU

У Свердловській області Росії згорів храм URA.RU

Православний дерев'яний храм згорів в селищі Верхня Сисерть Свердловської області. Пожежникам знадобилося півтори години для гасіння вогню. pic.twitter.com/SU1CfuRGur - Актуальна Росія (@RussiaActually) September 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Люботині Харківської області згорів храм Миколи Чудотворця, який належав Російській православної церкві в Україні.

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