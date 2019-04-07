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"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей

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У російському Новосибірську чоловіки при світлі дня зарізали двох баранів прямо у дворі багатоквартирного будинку на очах у дітей.

За даними AIF, це трапилося у дворі будинку №7 по вулиці II Ольхівській, де грали діти, а мимовільними свідками видовища стали мешканці.

Уточнюється, що місцеві жителі були більше обурені не фактом забою, а тим, що робили це біля будинків, не змивши за собою кров. Новина моментально розлетілася в мережі. Хоча багато хто, обурився подібними діями на очах у дітей, але були й ті, хто пригадав про халяль – "все те, що дозволено і допустимо в ісламі".

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"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей

twitter

"У Новосибірську на очах місцевих жителів розігралася кривава вакханалія: група чоловіків різали баранів прямо перед під'їздом багатоквартирного будинку", – сказав один з користувачів.

"Канібалізм в якомусь сенсі", "Звірі зарізали барана", "Це путінські скріпи", "Ось тобі і Новосибірськ – джерело сибірських вчених", "Звичайне вбивство. Серед білого дня", "Давайте тепер всі різати баранів, корів, свиней у дворах. Поліція і закон дозволяють, мабуть", "Висококультурні росіяни вражені", – написали в мережі.

"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей

twitter

"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей

twitter

"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей

twitter

"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей
"Канібали!" У Новосибірську чоловіки влаштували криваву різанину на очах у дітей

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно росіяни в мережі висміяли статистику Федеральної служби державної статистики РФ по продуктивності праці. Згідно з даними відомства, в 2016 році цей показник не падав, а в 2017 році помітно зріс.

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Місце
РосіяНовосибірськ
Тег
скандали
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