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"Канал "Росія" – ганьба Росії": на акції протесту в Москві освистали кремлівського пропагандиста

5.4т Читати матеріал російською

У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму протестувальники освистали журналіста пропагандистського кремлівського телеканалу "Росія-1".

Відеоролик інциденту опублікували в Telegram-каналі "Дождь" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Кореспондент заявив на камеру, що в мітингу взяло участь всього 20 тисяч осіб, спеціально занизивши реальні цифри.

Журналіста "Росії-1" освистали на мітингу

Журналіста "Росії-1" освистали на мітингу

"Нова газета"

Після цього учасники акції протесту оточили його і почали скандувати "Ганьба!" і "Канал "Росія" – ганьба Росії", заважаючи пропагандисту записувати сюжет.

(OBOZREVATEL також вів онлайн-трансляцію протестів в Росії – всі подробиці, фото і відео дивіться тут)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, в Москві пройшов мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова.

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пришла шестерка поработать на царька. И получила от людей пинка.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Народнаю любовь к пропагандону зашкаливает. Это всё американцы виноваты, 5я колонна, враги рейха...т.е. раиси
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это те, которые типа за свободу слова и демократию?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Крым Андрей, Они свободу слова понимают по своему !
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