"Канал "Росія" – ганьба Росії": на акції протесту в Москві освистали кремлівського пропагандиста

У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму протестувальники освистали журналіста пропагандистського кремлівського телеканалу "Росія-1".

Відеоролик інциденту опублікували в Telegram-каналі "Дождь" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Кореспондент заявив на камеру, що в мітингу взяло участь всього 20 тисяч осіб, спеціально занизивши реальні цифри.

Журналіста "Росії-1" освистали на мітингу "Нова газета"

Після цього учасники акції протесту оточили його і почали скандувати "Ганьба!" і "Канал "Росія" – ганьба Росії", заважаючи пропагандисту записувати сюжет.

(OBOZREVATEL також вів онлайн-трансляцію протестів в Росії – всі подробиці, фото і відео дивіться тут)

Журналіст "Росії 1" теж прийшов висвітлювати мітинг. Присутні зустріли його криком "Ганьба!"



Відео: Василь Полонський / Дощ pic.twitter.com/aGU9jlfL3s - Телеканал Дождь (@tvrain) 10 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, в Москві пройшов мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова.

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.

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