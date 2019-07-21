"Камасутра пішла!" У Росії пара зайнялася сексом на очах відвідувачів нічного клубу. Відео 18+

У російському Дзержинську на камеру попалися коханці, які вирішили зайнятися сексом біля нічного клубу на лавочці.

Пару не збентежили люди навколо. Дівчина явно бачила, що її знімають на відео.

"Чисто камасутра пішла", - говорить оператор за кадром.

"Ці люди точно не мерзнуть на вершині айсберга моральних принципів", - сказано в коментарях до відео.

"Ми не в курсі цієї ситуації, Але я не здивована. У нас вільна країна", - заявила місцевому виданню NN.RU адміністратор клубу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині пара туристів серед білого дня зайнялася сексом на надувному матраці поблизу жвавого пляжу.

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