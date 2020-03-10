Из советского.

Я, наверное, расскажу и буду регулярно дополнять эти темы, всем давно известное, но тем не менее - это надо знать и надо помнить. Потому что каких-то псевдоисториков из России, которые занимаются выбеливанием советского прошлого надо выводить на чистую воду.

И вот начало 80х годов, я вполне себе советский, не очень правильно политически настроенный и дедом в Риге наставленный на прослушивание BBC с 9 лет, ребёнок. Конечно же я не живу в вакууме. И вижу, как в советских магазинах буквально в рукопашную дерутся за кусок сыра. Когда на улице на морозе выстраивается километровая очередь женщин за югославскими сапогами. Когда самую простую запчать (распредвал - как сейчас помню) для драгоценных Жигулей достают через 5х разных людей.

Вся советская жизнь, если хочешь в ней хотя как-то, хотя бы минимально, но жить, а не проживать своё время, состоит из связей по блату, фарцовщиков, спекулянтов и одолжений друг другу.

Ну и типа очередные каникулы в школе, я конечно же еду к бабушке с дедом в Ригу. Но, в Советском Союзе, в билетной кассе, города Москвы, на Рижском вокзале, билеты на поезд не продаются, если ты их не купил за полгода вперёд. А каким образом, позвольте спросить, можно знать свои планы, через 6 месяцев??? Потому, что делает мой папа - он идёт, к замначальнику Рижского вокзала, который хороший друг моего деда в Риге, вместе водку пьют много лет и очень подобострастно спрашивает у него о наличии билетов.

"Тебе купейный или СВ - есть на выбор?" очень победоносно, с раскатистым басом, добродушно говорит умиротворённый жизнью начальник. " "Купейный 9 рублей, СВ чуть дороже 17. Фирменный поезд "Латвия" будете рядом с делегацией из Нидерландов ехать. Для них пол поезда забронировали." Приобретя по совершенно государственной цене эти билеты, мы раскланиваемся и дело сделано.

Очереди в Москве

Очереди в Москве

Очереди в Москве

Очереди в Москве

Очереди в Москве

Ну или ещё более банальная ситуация. Какой-то там рынок, в центре голодной совковой Москвы, в которую по слухам всё свозят отовсюду, но прилавки магазинов пустые и продавцы, похоже, продают самих себя. Зато частный рынок, напоминает недостроенный коммунизм. Тут тебе и мясо, и фрукты, и овощи, и прекрасный творог, и сыр, и яйца и даже экзотические фрукты в любых количествах. Плати и будет тебе. Стоит какой-то не очень бритый, с золотыми зубами, выходец с солнечного Кавказа, торгуя скажем персиками. Однако при этом он очень любезно даёт всё попробовать, улыбается, громко расхваливая свой товар. НУ и берёшь у него скажем те самые персики, по золотой цене конечно же, но другой просто нет.

И тут дилемма, которая меня мучила всю жизнь - почему этот представитель гор, честно торгуя на рынке, в своей, единой стране, чем был СССР, считается кровососом и его чуть ли не убить хотят за его цены? Это же нормальный капиталистический рынок - если государство настолько тупое и примитивное, что не может организовать нормальную торговлю персиками, то конечно же, они станут золотыми от тех немногих, кто может это наладить. Какие у меня претензии к этому Мамеду из Сумгаита по данному поводу? Да никаких!!! Он может и не растил их, но он ими торгует и меня как покупателя, интересовать должна не его национальность, не его вера, не как туго набит его кошелёк и как он трахает каких-то русских баб за деньги, а только его товар. Если меня устраивает и цена и качество, значит сделка совершена.

И это не его вина, повторяю, что такое государство дурацкое. Потому все жалобы русских людей, что мол эти кавказцы - мафия, я воспринимал, чуть ли не с обидой. Вы, русские люди, имеющие 140 миллионов душ, боитесь каких-то людей с персиками, которых и 7 миллионов нет??? Почему Васька Иванов из Рязани не может поехать и торговать картошкой и прекрасным северным русским маслом в Баку, тогда как Мамед Мамедов привезёт с гор отличную баранину? А кто сделает больше денег - так это зависит от таланта продавца и насколько хорошо поставлен его бизнес.

А то, что русские дамы с такими мужиками любят погулять - дык это тоже ясно почему. Кавказцы умеют красиво ухаживать. Цветы, шоколады, красивый отдых, очень трендовые места. Тратят на это много денег. Хорошо одеваются. Пользуются дорогими одеколонами. Ездят на красивой машине. Да, это материальное и мишура по сравнению с настоящими чувствами, но разве мы постоянно ищем, настоящие чувства, а не просто хорошо проведённое время? Тоже нет. Потому какие претензии к той девушке, которая села в машину именно с Мамедом, а не с Васькой? Может потом с кем ей быть, она решит по-другому. Как бы девственность сегодня никто не ожидает. А сегодня ей мил именно тот с персиками. Хотите с Мамедом конкурировать - возьмите у него пару уроков.

Потому проблема прежде всего не в этнической мафии, а в том абсолютно не работающем рынке СССР, и уж тем более никогда не работавшем пролетарском интернационализме. А также элементарной зависти, которую слишком многие жители России испытывают ко всем успешным.

Я никогда не воспринимал спекулянтов и связи по блату, как нечто очень плохое. Наоборот - я был благодарен этим людям. Почему - да потому что с самого детского возраста быстро понял, что одно дело читать красивую Поваренную Книгу СССР, с картинками застолий, икрой и раритетными сортами грузинских вин и другое дело жить в реальности, где тебя хотели убить за пару чешских кроссовок на улице.

Если нормальность не работает, её подменяет ненормальность, становящаяся новой нормальностью в этом перевёрнутом мире. И винить в этом людей, которые обеспечивали, даже в 3 цены, то немногое на чём мы выживали, у меня рука не поднимается. Это вина системы СССР, того "рая", что там понастроили кое-как эти самые коммунистические пролетарии безграмотные, а не тех, кто понимал их полное уродство и полную несостоятельность и крутились как могли.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.