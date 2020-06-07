Как вагнеровцы прикрываются мирным населением в Ливии

Андрій Нофенко Новини Росії 09:21, 7.06.2020

Вблизи Триполи, в районе Аль-Хала были обнаружены огневые точки российской ЧВК "Вагнер", размещавшиеся в жилых домах ливийцев.

Так, российские наёмники, воюющие на стороне ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, оставили на стенах разметки местности и координат, на русском языке, для последующих смен.

Ах... как это по-русски... Ведь на Донбассе всякие отпускники и уволившиеся, заблудившиеся и потерявшиеся использовали абсолютно идентичную тактику ведения войны – прикрываясь местным населением, которое они так ръяно рвутся "защищать" по всему миру.

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