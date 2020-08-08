В Кремле стало уже не на шутку подгорать в связи с задержанием "вагнеров" под Минском. И не просто подгорать, а я бы даже говорил о появлении неких истерических ноток в кремлёвской риторике.

Там решили от "оправданий" и "пояснений" перейти, так сказать, к контр-атакующим действиям, сопровождая всё это вполне артикулированными и недвусмысленными угрозами в адрес нынешней власти Беларуси.

В пятницу 7-го августа, за 2 дня до выборов президента Беларуси, Кремль решил сделать белорусским властям нечто вроде "последнего китайского предупреждения", с откровенной возможностью для Минска "сдать назад" (правда, за наш с вами счёт, об этом чуть ниже).

Выглядело это следующим образом.

В газете и на сайте "Комсомольская правда", известной своими формальными и неформальными связями с ГРУ ГШ ВС РФ, был размещён просто-таки "сенсанционный" материал с броским заголовком - "Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины" (с), под авторством "журналиста" Александра Коца, широко известного в узких кругах, как "плюгавый вестник Апокалипсиса" или "Коц-поц" (иногда его называют просто - Саша Поц). Подробнее об этом кретине, неоднократно засветившемся в подмахивании российскому ГРУ, я писал ранее.

Классифицирована эта очередная белиберда от пучеглазого мамкиного репортёра, подвизавшегося на ниве информационного прикрытия и обеспечения операций российской военной разведки, была громко и однозначно - "журналисткое расследование".

Я сейчас не буду пересказывать весь тот бред, который с подачи ГРУ вм*ндячил в своё "расследование" этот поц. Желающие могут с ним ознакомиться самостоятельно, зайдя на страницу "КП". Но главную мысль обозначу.

Значит, по мнению этого недоношенного "вестника Аквариума", дело было так.

Украинские спецслужбы уже давно задумали "подставить" бравых росиянских имбецилов, путешествующих по миру наперевес с пулемётом в качестве "туристов Путина". Делалось это якобы с целью отомстить за своих "отправленных на убой моряков"(?!!), замазать в скандал "Роснефть" (эта кампания фигурирует в данном скандале как формальный "наниматель" российских боевиков) и, конечно же, наконец-то покончить с этой надоедливой ЧВК "Вагнер". Ну и далее по списку...

А главной целью этих зловещих бИндероФских спецслужб было "рассорить Минск и Москву" и в очередной раз обвинить "мирный и браЦкий" Кремль в коварстве и подлости по отношению к ближайшему союзнику. Ну там ещё фигурируют некие мутные "агенты Запада" в ближайшем окружении беларускАГА президента и вообще шевелиться "длинная рука ГосДепа"...

И мол, именно с этими злокозненными целями украинские специальные службы якобы организовали и провели зашибительскую операцию по "ложной вербовке" и выманиванию в Минск целой группы этих "милых ребят", замазанных в донбасской "грязи" не просто по самые тестикулы, а по самые уши - и радостно всех их сдали беларускому КГБ, а потом попросили их "выдать" себе...

Более того, в своём "расследовании" сей м*дачилО утверждает, что на определённых этапах операции по ловле путинских диверсантов украинские спецслужбы весьма активно сотрудничали с коллегами из Беларуси, что, мягко говоря, несколько не стыкуется с конечным выводом этого, с позволения сказать "расследования", который настоятельно рекомендует "присмотреться" тем же спецслужбам Беларуси к "доказательствам Поца", которые он привёл в своём расследовании.

Этому балбесу не приходит в голову мысль о том, что - беларуским кгб-шникам, которые по версии Саши Поца, и так "по дёснам" с украинскими коллегами и даже "наверняка" не цураются страшных "западных спецслужб", абсолютно незачем рассматривать наспех слепленные в ГРУ ГШ ВС РФ скрины каких-то левых бумажек с явными признаками фальсификации, верить Саше "на словО" и всматриваться в мутные фото с видеокамер, с изображённым на них непонятном челе, ЯКОБЫ "переводившем деньги ребятам-ополченцам". Саша не понимает, что в спецслужбы обычно не берут идиотов и кретинов, особенно на оперативную работу. Ну или явно судит по своей "конторе", где трудится, и в которой "солсберийские шпили" - норма и стандарт.

Оно явно не понимает, что приведённые им "доказательства" злокозненных намерений таинственно-могущественных украинских спецслужб (на минутку - вовлекли в операцию по дискредитации Кремля не менее 180 российских граждан) годятся исключительно для малоувлекательных шпионских романов, а не для серьёзной оперативной работы. Ибо по существу... НИХ*РА не доказывают и не опровергают, и представляют собой абсолютно притянутую за уши к этому делу ересь.

Более того, если бы шефы Саши Поца были бы чуточку умнее (про самого Поца, я даже не заикаюсь), то поняли бы, что сам факт появления этого "расследования" под авторством Поца. выдаёт их с головой. И более того, свидетельствует об их лихорадочном желании как можно быстрее, так сказать "не взирая на лица и обстоятельства", вытянуть из этого скандала зажатые КГБ Беларуси конечности...

Давайте, кретины, по-новой, пока незачёт...

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.