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4 травня • оновлено в 11:51
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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
Соціолог Всі статті автора

Как Кремль мутит со статистикой по коронавирусу

36.5т
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В России не только президент, но и статистика сказочная. Здесь, наконец, разрешили болеть короновирусом, но умирать от него пока запрещается. Параллельно с беспрецедентным ростом числа больных (под 10 000 вчера) начало снижаться число умерших (около 50 человек за пятницу). Феноменальный успех российской медицины? Нет, все проще.

Лев Шлосберг пишет о ситуации в своем регионе: "Правильная" статистика стала главной задачей псковской медицины. Губернатор Михаил Ведерников обнародовал новый подход: если человек скончался, имея подтверждённый коронавирус, но при других отягчающих болезнях, которые могли привести к смерти, то причиной смерти официально станет это сопутствующее заболевание, а не коронавирусная инфекция".

Очевидно, что нечто подобное происходит и в других регионах России. Для чего это делается? Ну, конечно, губернаторы хотят показать центру, что справляются с ситуацией. Но, скорее всего, Кремль сам требует от них обеспечить заниженные данные. Низкая смертность нужна ему для пропаганды. В России обмануть людей будет сложнее. Здесь они непосредственно сталкиваются в ходе эпидемии с развалом медицины, управленческим хаосом, полицейским произволом и прочими безобразиями. Но в мире за ситуацией будут следить по официальной статистике, размещенной на разных международных специализированных сайтах. Уверен, что найдется множество полезных европейских идиотов, которые, посмотрев на нее, скажут: Путин - молодец, справляется с эпидемией, как никто другой.

Сказочная статистика - отнюдь не безобидна. Есть такое свойство человеческой психики: лжецы со временем начинают верить в собственную ложь. Собянин, наверное, и в правду верит в то, что ситуация в России "идет по европейскому варианту". А в действительности она развивается с некоторым временным лагом по американскому сценарию. Только в США был такой быстрый рост заражений, а число смертей в России тоже, видимо, не сильно ниже, просто они не попадают в статистические отчеты.

Лживая статистика искажает картину мира и мешает принимать правильные решения. Она создает впечатление, что болезнь не так опасна (раз смертность небольшая) и заставляет людей пренебрегать своей и окружающих безопасностью. Так что галопирующий рост числа инфицированных стране, в том числе на совести российских властей и их сказочной статистики.

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Автор
Ігор Ейдман Ігор Ейдман
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Эйфмана
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Как учит пУтин: "Брехать всегда, брехать везде до дней последних наших, брехать — и никаких гвоздей, - Вот лозунг мой — и Раши!"
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Куреза Александр
Куреза Александр
Та там скокА не здох Нет лишнехромосомных крепостных ладу не будя - БАБЫАЩО НАРАЖАУТЬ!!!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Куреза Александр, нарожают, но уже от китайцев!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Статистика на паРраше всегда была сказочная...росстат и союзмультфильм- главные союзники путенской паРраши.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Джонсон Саймон Ф., А ещё у нас в России мультики на Оборонпром работают!
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