Мы уже до тошноты насмотрелись на персонажей с украинскими паспортами и даже с депутатскими и прочими удостоверениями, которые открыто или завуалированно действуют в интересах страны-агрессора. Мы прекрасно знаем руководителей стран, которые образовались после распада совка, но оставшись колониями, поддерживают РФ в ее агрессивных действиях против Украины.

Мы знаем, представители каких стран постоянно голосуют в ООН, синхронно с РФ по важным для нас вопросам. Знаем, но ни в коем случае не дожны забывать. И когда где-то и когда-то услышим фамилии типа Лукашенко, Пашинян или что-то подобное, обязаны помнить – что это такое.

Но с другой стороны, многие ли слышали фамилию сенатора Портмана из США? Наверное – нет и я – тоже. Если бы не публикация в издании "Политико", так и не знал бы. А между прочим, он за океаном борется за наши интересы так, что нашим проституткам это даже в кошмарном сне не снилось.

Причем, делает он это таким образом, что такое даже придумать сложно. И тем не менее, он нашел очень болезненную уязвимость в позиции людей близкого круга Путина, в частности тех, кто попал под американские санкции. В данном случае, речь идет о друзьях Путина по детской борцовской секции – братьях Ротенбергах,

Это те самые Ротенберги, которые снимают сливки с гигантских распиловочных проектов, наподобие олимпийской деревни Сочи, "крымского моста" и прочих. Собственно говоря, за это они и попали в ряд санкционных списков и в том числе – самых первых, наложенных еще Бараком Обамой.

Кстати, именно с теми санкциями связан интересный эпизод. Президент Обама объявил о санкциях, после чего стало известно о том, кто входит в санкционный список и какой характер этих санкций. В числе прочего, речь шла о заморозке счетов санкционированных субъектов. Но был фокус в том, что объявление санкций и их фактическое введение министерством финансов отстояли друг от друга на протяжении четырех дней. За это время только Ротенберги успели вывести из США $122 млн.

Наверное, для них это не бог весть какие деньги, но тем не менее, санкции имени Обамы они обошли легко и непринужденно. Да, какие-то мероприятия стали стоить дороже или стали сложнее в исполнении, но самой болезненной части санкций им удалось избежать. Можно предположить, что за эти четыре дня из Штатов ушло намного больше денег и суммы исчислялись миллиардами. В итоге, вроде бы санкции и есть, но вот толку от них не то, что нет, но всем понятно, что они должны вводиться иначе.

Но как оказалось, даже в период санкций можно неплохо вкладывать средства, нажитые непосильным трудом. Например, держать деньги где-то на счетах – опасно. Ведь американцы контролируют все валютные транзакции в долларах и могут перехватить средства легко и непринужденно. Как говорил один знающий товарищ, это уже давно делают программы-роботы. Туда человеку даже вмешиваться не нужно.

В другой валюте, а в какой, в евро? Там может случиться то же самое. Недавно фунты были "спокойной" валютой, но и там уже "не то пальто", экзотику типа юаней может себе позволить только отчаянный оптимист. Ведь там валюта пляшет по решению партии и правительства, а что оно там решает, сам черт ногу сломит. Недвижимость – хлопотная в содержании, да и в последнее время она тоже контролируется так, что стала опаснее валюты.

И вот оказалось, что джентльмены из ближнего круга Путина давно освоили альтернативные виды вложения средств, а именно – скупают предметы искусства. Фокус тут заключается в том, что аукционисты не имеют полномочий проверять источники средств у покупателя. Просто покупатель там специфический и обычно, с репутацией. А потому выяснять у него, откуда он взял эти 20 или 30 миллионов фунтов на покупку картины, никто не станет.

Таким образом, если денежный мешок, наподобие Ротенберга, находит общий язык с таким покупателем, то он скупает самые дорогие предметы искусства не для себя и не на свои деньги, хотя аукционист этого и не знает. Получается отмывка денег самым простым и безопасным способом. Это что-то наподобие того, как наши депутаты показывают источник дохода – выигрыш в лотерею, несколько раз подряд или вообще – вносят в декларацию карточные долги.

А тут – картины, которые торгуются на аукционах Sotheby’s или Christie’s, а потому – все солидно и после сделки, грязные деньги превращаются в чистые картины или что-то подобное. И похоже на то, что этот канал активно используется именно в этих целях. Между прочим, ежегодно на таких аукционах продается предметов искусства на сумму свыше 60 миллиардов долларов. Так что отмыть там можно много чего.

Именно эту ситуацию, как механизм отмывки денег санкционными субъектами подробно описывает специальный 150-страничный доклад, подготовленный Робом Портманом (R-Ohio) и Томом Карпером (D-Del.). В нем они показывают, как братья Ротенберги, через свои три специализированные подставные компании: Highland Business Group Limited, Highland Ventures Group Limited и Advantage Alliance, окольными путями, перегоняют средства на счета торговца предметами искусств Григория Бельцера, а тот уже покупает предметы искусства на указанных аукционах. Там его хорошо знают и к нему нет вопросов.

Когда фигурант узнал о том, что в отношении него проводится расследование, он заявил о том, что никогда не имел дела с Ротенбергами и что он чист, как утренний туман. Только вот в докладе указаны выкладки финразведки США, где четко прослеживается движение средств от Ротеньергов, через Бельцера и прямо на аукцион.

В общем, цель доклада сводится к тому, что следует внести изменения в действующее законодательство, регулирующее контроль за отмывом грязных денег так, чтобы его положения охватывали и эту сферу деятельности, уничтожая этот вариант отмыва средств. Кстати, в Европе и Британии тоже вводят подобные меры.

Так что потихоньку друзья Путина дойдут до логического завершения своих очень хитрых схематозов, а именно – начнут скупать трехлитровые банки. И заметим, к этому приводят действия людей, которые делают это за агрессию РФ против Украины. Делают это в Штатах, а у нас… А у нас – вот это. Пока.