Издание "Saturday news" опубликовало в октябре 1941 года карту России с достаточно точной и правильной датировкой ее "тысячелетней истории"...

Карта в "Saturday news", за октябрь 1941 с красноречивым названием “Как русский медведь”, крайне актуальна. Хотя бы потому, что отображает правильную датировку зарождения "Третьего Рима" и его роста через завоевание близлежащих земель.

Начало Московии-России на данной карте датировано 1462 годом.

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Почему?

С 9 января 1462 Москвой стал править Иван 3 - сын навсегда оторвавшего Московию от семьи христианских государств Василия Темного.

Именно данный правитель Московии предал своего царя и отвлекал стоя на Угре в 1480, пока его союзники громили Орду, где остались лишь старики и дети.

Именно данный царь женился на племяннице Константинопольского императора.

Именно Иван 3 назвал себя наследником Константинопольской Империи и навсегда заразил Москву имперской шизофренией "Третьего Рима".

Так что, можно в принципе согласиться с такой датировкой.

Хотя конечно правильнее считать начало "тысячелетней" России с 1448, с момента отречения от христианства и погружения в сектантство.

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