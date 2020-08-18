Давно известна мудрость, гладящая: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу номер твоей палаты". Архимед сказал это более двух тысяч лет назад, но от этого актуальность и справедливость мудрости отнюдь не померкла, а даже наоборот – обрела новый смысл. Так часто бывает с мудрой мыслью, если она действительно – мудрая.

И вот глядя на товарища Путина, вспоминаются его многочисленные друзья, например – Муамар Каддафи, Саддам Хуссейн или Уго Чавес, например. Все они давно ждут друга Владимира на концерте, в котором принимает участие хор песни и свиста имени Александрова, солист Кабзон и юморист Задорнов. Хотя, возможно, там не хватает еще одного таланта, совместившего одновременно виртуозную игру на пианино и невероятное чувство такта, в смысле ощущение момента, когда упадет крышка пианино.

Возможно, именно некомплектом исполнителей поясняется пустующая ложа Путина на этом концерте и только при этом условии там начнется все представление. Думаю, что в этот день, даже непьющие поднимут чарку за то, чтобы эта ложа для Путина имела вид самого черного казана, с самой липкой и пекучей смолой. А еще, чтобы истопником, подкидывающим палки в костер к Путину, был Гундяев, который по сути – черт, просто посланный оттуда в командировку, чтобы все правильно было с лысым пациентом.

Но сейчас речь идет немного не об этом. Ведь у Путина были, да что там, есть и сейчас, друзья несколько другого сорта. Например, Коля Мадуро или ныне покойный Роберт Мугабе. Первый правит некогда богатейшей страной, имеющей собственные месторождения нефти, газа и золота – Венесуэлой, а второй – получил в наследство от Британской метрополии – богатейшую с самую технологически развитую страну Африки – Южную Родезию, которую он переименовал именем, которое теперь стало нарицательным – Зимбабве.

Оба этих друга Путина настолько виртуозно управились со своими странами, что в конце концов, деньги там стали ходить не по номиналу, а по весу. И тут вспоминаются слова древнегреческого мыслителя о друзьях, с которыми поведешься и у которых наберешься.

В общем, дед Вова давно носился с идеей о том, чтобы рубль сделать мировой резервной валютой. Видимо, он устал обещать это мероприятие и переходит к решительным действиям. Ведь если валюта претендует на мировой статус, то ее должно быть много, чтобы дедушка Вова спокойно и без суеты мог принять аргентинской муки и твердым голосом объявить: "Приходи ко мне лечиться, и корабельная сосна, и волчица…", в том смысле, что замечательной резервной, мировой валюты, хватит на всех. И вот он сделал решительный ход. Нет, Воронеж пока ни при чем. Этот момент хорошо описан российской прессой, примерно таким образом.

"Прорыв российской экономики к мировым темпам роста, которого ждут Кремль и правительство, похоже, начался с фабрики "Гознак". Наличная денежная масса в России продолжает стремительно увеличиваться, опровергая прогнозы ЦБ. Процесс, который начался в середине марта, когда рухнули цены на нефть, а экономику накрыла пандемия, не удалось оставить ни весной, ни летом.

По данным ЦБ, на 1 июля объем наличной денежной массы достиг нового исторического рекорда в 12,431 трлн рублей. С начала года в обращение в виде банкнот поступило 1,802 триллиона рублей, и общее число достигло 6,613 миллиарда экземпляров.

Дождь из "кэша", который пролился над экономикой, состоял исключительно из 5-тысячных купюр: их доля в обращении выросла с 77% до 78%, а количество – с 4,373 до 5,185 млрд единиц. С учетом того, как каждая банкнота весит около 1 грамма, в общей сложности в экономику поступило 812 тонн новых банкнот достоинство 5000 рублей".

От себя добавим, что это примерно 14 товарных железнодорожных вагонов. Трудно сказать, достаточно ли этого, чтобы обеспечить рублями всех желающих отказаться от долларов, фунтов и евро, но дед явно двинулся в нужном направлении.