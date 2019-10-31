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31 жовтня • оновлено в 13:55
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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

Как будет уничтожен Путин

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В России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности СССР на нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Цели такого шага достаточно очевидны. Сейчас в России идет ностальгия по СССР. Выходят художественные фильмы, описывающие Советский Союз и даже самые страшные страницы его истории в достаточно позитивном плане. И Сталин как "выдающийся менеджер". И роль КГБ описывается в позитивных тонах.

Поэтому эта информация, еще раз подчеркивающая, откуда родом президент Путин, вполне вписывается в этот тренд. Подчеркивается, что он – классический Штирлиц, хотя, конечно, никаким Штирлицем он никогда не являлся. Путин был заведующим клубом в ГДР, который просто вербовал людей и заставлял их стучать друг на друга.

Никаким Штирлицем Путин никогда не являлся

Никаким Штирлицем Путин никогда не являлся

Это инструмент поднятия рейтинга. Ничего другого здесь нет. Всё достаточно очевидно и прозрачно. Потому что рейтинг Путина сейчас близок к нулю. Это известно, и это проявляется в совершенно скандальных результатах выборов, когда "Единая Россия" должна идти под прикрытием.

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Что можно было бы опубликовать? Есть много чего. На самом деле, есть огромное количество людей, которые являлись агентами КГБ, сотрудничали с ним, стучали – это всё достаточно важная информация. Я думаю, что обнародование подобного рода содержания архивов вызвало бы довольно серьезные потрясения в общественном мнении. Конечно, не надо их преувеличивать, но, во всяком случае, это было бы важной информацией.

Что касается самого Путина, то я думаю, что реальная информация о его деятельности – не тот миф о бесстрашном разведчике, а реальная информация – судя по тому, что с ним происходило в тот период, судя по воспоминаниям его сослуживцев, просто уничтожила бы имидж президента Российской Федерации.

Думаю, что когда-нибудь эти данные из питерских архивов КГБ будут опубликованы. Ответ на вопрос: who is mister Putin – будет уточнен. Фактически это станет обстоятельством, полностью уничтожившим репутацию этого человека.

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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Стукачество в Ихтамнетии не есть порок, скорее - достоинство. Оно (стукачество) даже огероизовано. Оно свидетельствует о ПРЕДАННОСТИ хозяину. "Страна господ, страна рабов".
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га, скакун, давай, уничтожь ПутЕна! Ты хотя бы знаешь, сколько до тебя таких же Ванг было?
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К. Алла
К. Алла
Когда реальность расходится с хотелками журнашлюхи Яковенко, он предпочитает отрицать реальность.
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