В России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности СССР на нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Цели такого шага достаточно очевидны. Сейчас в России идет ностальгия по СССР. Выходят художественные фильмы, описывающие Советский Союз и даже самые страшные страницы его истории в достаточно позитивном плане. И Сталин как "выдающийся менеджер". И роль КГБ описывается в позитивных тонах.

Поэтому эта информация, еще раз подчеркивающая, откуда родом президент Путин, вполне вписывается в этот тренд. Подчеркивается, что он – классический Штирлиц, хотя, конечно, никаким Штирлицем он никогда не являлся. Путин был заведующим клубом в ГДР, который просто вербовал людей и заставлял их стучать друг на друга.

Никаким Штирлицем Путин никогда не являлся

Это инструмент поднятия рейтинга. Ничего другого здесь нет. Всё достаточно очевидно и прозрачно. Потому что рейтинг Путина сейчас близок к нулю. Это известно, и это проявляется в совершенно скандальных результатах выборов, когда "Единая Россия" должна идти под прикрытием.

Что можно было бы опубликовать? Есть много чего. На самом деле, есть огромное количество людей, которые являлись агентами КГБ, сотрудничали с ним, стучали – это всё достаточно важная информация. Я думаю, что обнародование подобного рода содержания архивов вызвало бы довольно серьезные потрясения в общественном мнении. Конечно, не надо их преувеличивать, но, во всяком случае, это было бы важной информацией.

Что касается самого Путина, то я думаю, что реальная информация о его деятельности – не тот миф о бесстрашном разведчике, а реальная информация – судя по тому, что с ним происходило в тот период, судя по воспоминаниям его сослуживцев, просто уничтожила бы имидж президента Российской Федерации.

Думаю, что когда-нибудь эти данные из питерских архивов КГБ будут опубликованы. Ответ на вопрос: who is mister Putin – будет уточнен. Фактически это станет обстоятельством, полностью уничтожившим репутацию этого человека.

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