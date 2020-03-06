Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост о том, как на самом деле выглядела Москва при Сталине.

В комментариях к моему вчерашнему посту о том, какое нищее наследие осталось после Сталина, некоторые читатели написали комментарии вроде — "нуу, так это же провинция! А вот Москва высасывала из регионов деньги и жировала!". Это утверждение верно лишь отчасти — советская Москва действительно вытягивала деньги, ресурсы и людей из других частей СССР, но вот лучше сами москвичи от этого жить не стали — нищая плановая советская экономика тратила все деньги не на благосостояние граждан, а на поддержку всевозможных войн и конфликтов, стремясь распространить совок на весь мир.

Если мы посмотрим на реальную, а не на пропагандистскую Москву тех лет — то мы увидим достаточно невзрачный, провинциальный и достаточно бедный город с разваливающимися царскими зданиями и деревянными бараками, которые лишь с фасадов крупных проспектов прикрыты парой десятков пафосных "сталинок". Эти фасады показывали в пропагандистских фильмах, а вот за фасадами текла реальная жизнь большинства москвичей. Возникает парадоксальная ситуация — по сути, совок не улучшил жизнь вообще никому — даже центральный город красной империи жил достаточно бедно и стремился в такую же бедность затащить остальные народы Европы, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем интересном посте — рассказ о том, как на самом деле выглядела Москва при Сталине.

Что показывала советская пропаганда.

Для начала несколько слов о том, что показывала визуальная советская пропаганда (особенно кино) тех лет. "Сталинскую" эпоху в кино можно условно продолжить примерно до 1960 года — именно в 1959-60-м году снимались последние фильмы в сталинской стилистике. В них всегда светит солнце, рабочие никогда не потеют, никогда не пачкают спецовку и общаются между собой исключительно цитатами из Маркса и Ленина. Никакого секса при Сталине разумеется быть не могло — парочки сперва держатся за руки, гуляя на берегу между берёзок (на фоне поёт девичий хор), а затем сразу же выходят из роддома, неся в руках свёрток с улыбающимся трёхмесячным коммунистом.

Свои правила "сталинской эстетики" были и для показа городов — всегда демонстрировались исключительно новые районы, причём исключительно в солнечные дни. Если показывали Москву — то акцент обязательно делался на "сталинских высотках", а если показывали квартиры — то они всегда были новыми, современными и полупустыми — зрители должны были думать, что каждая советская семья имеет как минимум четырёхкомнатную и при этом совершенно бесплатную квартиру. В такой стилистике снят, например, фильм "Старик Хоттабыч" — демонстрируя исключительно новые и современные улицы Москвы, залитые солнцем:

Впрочем, иногда пропаганда давала проколы — их особенно забавно находить самому в старых фильмах. К примеру, в ленте "Верные друзья" 1954 года зритель должен восхищаться сталинскими новостройками — длинный ряд с которыми нам старательно и долго демонстрирует оператор. Но вот в эпизоде, когда два главных героя едут со стройки — мы видим у подножья сталинской высотки натуральные бараки (в кадре слева, двухэтажное деревянное здание), а справа — какие-то допотопные руины из красного кирпича с жестяной крышей и сушащимся у порога бельём на веревках:

Всё внимание зрителей в этом эпизоде приковано к главным героям, которые активно очищают шляпы и костюмы от строительной пыли и сухого цемента — и поэтому на фон внимания не обращают. Думаю, примерно по тем же причинам его проморгала и цензура — которая требовала показывать Москву исключительно пафосной и величественной столицей. А между тем, сталинская Москва по большому счёту как-то так и выглядела.

Как на самом деле выглядела Москва тех лет.

А теперь давайте посмотрим на реальные карды Москвы самого начала 1950-х годов. В те годы в Москве побывал майор американской армии Мартин Манхоф, который был помощником военного атташе в американском посольстве. Особенно ценны снимки тем, что Мартин снимал не пафосные проспекты, а реальную повседневную жизнь Москвы тех лет — подборку его фотоснимков недавно опубликовал портал "Настоящее время". Давайте посмотрим на них и мы.

04. Строящаяся "сталинская высотка" на площади Восстания. Обычно в советских фильмах тех лет о Москве старались показывать только высокие здания — столица должна была казаться чем-то величественным и огромным. Невзрачные 2-3 этажные облупленные домики царской постройки в кадр пропагандистов как бы "случайно" не попадали:

04. Таганский район Москвы, застройка а-ля "Пхеньян" — с парадных фасадо улицы дома более-менее приведены в порядок, тогда как во дворах можно увидеть натуральные бараки (обмазанные штукатуркой по дранке и с бревенчатым вторым этажом), а также бесконечные ряды ветхих сараев. "Вот он загнивает капитализм!" — вскрикивал какой-нибудь упрямый сталинист из деревянного барака в процессе чтения книги "Маленький оборвыш", после чего моментально убегал в гнилой сарай за дровами и на колонку за ведром воды.

05. Для провинциальных советских кинозрителей пятидесятых годов был неизвестен тот факт, что центр Москвы на самом деле состоит не из "светлых и красивых сталинок", а из старых царских зданий — которые за годы советской власти успели отсыреть и обветшать. Штукатурка и краска на эти дома в последний раз наносилась в последний раз в сентябре 1917 года:

06. Ой, а что это тут у нас? Неужели очередь в магазине с километровым хвостом на улицу? Да ладно, быть того не может — фанаты СССР рассказывают истории о том, как при Сталине в магазинах абсолютно бесплатно всем раздавали 200 сортов колбасы и ещё балыка впридачу и выбегали за вами на улицу, если вы не хотели это брать. А потом пришёл проклятый Горбачёв и моментально это запретил, а также оставил всех с фантиками вместо денег. Неужели врут?

07. Женщины ремонтируют асфальт — ведь как известно, в СССР были самые свободные женщины.

08. Колокольня Новоспасского монастыря. Глупому американцу не объяснили, что окружающие кварталы нужно фоткать со сторороны двух сталинок на дальнем плане и желательно в солнечную погоду — а вот гнилые деревянные хибары, деревенские заборы и разваливающиеся облупленные царские здания показывать не надо.

09. Дальше этот америкос вообще обнаглел и начал снимать какие-то огромные горы мусора во дворах. Разве Москва такая бывает? Небось у себя в Госдепе это снял, в том же павильоне где снимали высадку америкосов на Луне! Даже ландшафт под мусором какой-то лунный.

10. Группа конной милиции в той параллельной Москве, которую не показывали в кино и по телевизору — на дорогах очень мало машин, центр города застроен сплошь царскими зданиями, находящимися в ободранном и облупленном состоянии

11. Эх и похорошела Москва при советской власти!

12. А ещё обратите внимание на то, как одеты люди — практически все носят одежду черных либо мрачно-землистых тонов. Ярко сиять в СССР мог только флаг и нос у пьяницы.

13. Советские женщины в азиатских платках, которые уже годам к 45-ти превращались в настоящих бабушек...

14. В заключение хочу сказать, что помимо Москвы Мартин Манхов успел поездить и по остальному СССР, где смог запечатлеть ещё более ужасающую нищету:

Как видите, даже столица "велкой советской империи Сталина" выглядела достаточно невзрачно, а её население жило достаточно бедно — что видно как по одежде горожан, так и по внешнему виду улиц в целом. И возникает вопрос — а кому был вообще нужен этот совок? Кого он сделал лучше, богаче, добрее? От сталинской империи в итоге остался только страх и нищета — вот и всё её наследие...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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