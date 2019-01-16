В Чечне опять открыта охота на людей. Кадыров продолжает окончательное решение вопроса ЛГБТ: под данным Российской ЛГБТ-сети, уже убиты два человека, остальные вынуждены бежать. Только Чечней деятельность убийц не ограничиваются: вчера об угрозах от неких чеченцев сообщил представитель ЛГБТ из Челябинска – и, думаю, это далеко не конец.

Проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы – ну пусть люди уезжают из Чечни. Однако у них отбирают документы и максимально усложняют выезд. Граница Чечни на замке почище госграницы.

Я еще раз подчеркну: идет охота на людей. Не на геев, лесбиянок, русских, филателистов – на людей. Как только делается уступка, допущение "ну вот на этих можно", знайте: следующим будете вы. Неважно, по какому признаку: не с тем спите, не тот разрез глаз, акцент, пристрастия или хобби. Просто: вас можно убить. Не работают законы, Зорькину под мантию летит ЕСПЧ, а Рамзан Ахматович удовлетворенно точит свой кинжал. Ему – можно.

Государство отменяется. Никакого Путина больше нет. Только кровь и страх.

Я понимаю, что навряд ли достучусь до тех, кому эта кровь залила глаза. Но ведь есть еще и другие – те, кто хотя бы формально остается властью в России. СК, МВД, ФСБ, на худой конец – целая Госдума с ее спикером, которая так любит принимать законы.

Ну – вот они, ваши законы: ими подтерли кровь.

Это ли не оскорбление государства, сенатор Клишас? Это ли не подрыв его основ, какой не снился никаким иностранным агентам, депутат Яровая?

Все началось с того, что Чечню вывели из юридического поля России. Откупились от Кадырова – а теперь он требует не только денег, но и крови. И вы эту кровь ему даете, присмотритесь к своим руками: они в чем-то красном.

Нет никакой разницы, кого убивают. Сегодня гея, вчера Немцова, послезавтра кого угодно. Убийство (о дискриминации я вовсе молчу) не требует рассуждений, оно требует суда и тюрьмы. А призывы к убийству – это и есть единственно возможный экстремизм. Ну что, кто еще в России остался смелый, кто, занимая хоть какой-нибудь пост, способен сказать об этом? Или так и будете молчать, ягнята-министры, ягнята-депутаты, ягнята в погонах и в креслах?

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