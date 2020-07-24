Кадиров звинуватив Помпео в замовному вбивстві та ввів проти нього санкції. Відео

Глава Чесні Рамзан Кадиров заявив, нібито "має в своєму розпорядженні 100% інформацію від українських спецслужб" про причетність до вбивства афроамериканця Джорджа Флойда держсекретаря США Майкла Помпео – з метою провалити виборчу кампанію Дональда Трампа.

Таке висловлювання прозвучало від нього під час наради з питання економічної ситуації в регіоні, де він також сказав про введення всіх доступних йому санкцій проти Помпео, передає "РБК" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо в Америці вбили через колір шкіри, ми ж не говоримо держдепу США, що ти винен... організував це проти Дональда Трампа. Хоча у нас є інформація від українських спецслужб, СБУ, що 100 відсотків це Помпео замовив, щоб Дональд Трамп програв вибори", – запевнив глава Чечні.

Йому не сподобалося те, що США внесли його до "чорного списку" і ввели санкції. До того ж висловив здивування тим фактом, що обмеження були введені і проти його дружини, "яка не лізе в політику", а також доньок, які, на його думку, не повинні відповідати за "гріхи свого батька". Тому Кадиров вирішив відреагувати дзеркально.

"Все, скасовую запрошення і оголошую запровадити всі санкції, які у нас є в республіці, аж до блокування всіх його рахунків. Те ж саме вони зробили проти мене", – обурився він.

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