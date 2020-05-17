Глава Чечні (Росія) Рамзан Кадиров зажадав звільняти лікарів, які скаржаться на нестачу засобів захисту від коронавірусу.

Як передає "Лента.ру" з посиланням на місцеве телебачення, напередодні відбулося засідання оперативного штабу за участі Кадирова. Йому не сподобалося, що медики наважилися озвучити проблеми з дефіцитом масок, захисних костюмів та інших засобів.

"Провокаторів треба звільнити. У нас вистачає всього – обладнання, костюмів, масок, всього вистачає", – заявив Кадиров.

За його словами, лікарі повинні "знімати паніку" в розпал епідемії COVID-19.

"Якщо навіть помирають, треба по-іншому піднести. Агов, люди, вам не соромно? Залиште, не поширюйте чутки. Показати треба [тих, хто скаржиться], всім треба показати їхні обличчя... Їхніх домашніх привести – батька, брата, чоловіка", – обурювався він.

Рамзан Кадиров ТВ Центр

Як писав OBOZREVATEL, Росія вийшла на перше місце в Європі по захворюваності на коронавірус. В країні інфікувалися близько 300 тисяч чоловік, проте дані про смерті на тлі інших країн виглядають досить дивно.