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14 березня • оновлено в 21:41
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Кадиров закликав чеченців не боятися коронавірусу: і так помруть. Відео

1.7т
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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров закликав населення не боятися коронавірусу COVID-19, оскільки всі в будь-якому разі помруть – не важливо, через цю хворобу чи з інших причин.

Про це він заявив під час наради, на якій звернувся до жителів регіону, повідомляє BBC News.

"Люди не сплять через те, що хвороба з'явилася в Китаї, мовляв, вірус. Бояться, що він прийде, і вони помруть. Почекай, ти і так помреш", – сказав Кадиров.

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

360tv.ru

При цьому він зазначив, що перенести новий тип вірусу зможуть тільки жителі з міцним імунітетом. Ті ж, у кого здоров'я немає, не впораються із захворюванням. Для зміцнення імунітету глава Чеченської республіки порадив пити змішаний у воді лимон із медом і "сидіти" - тоді коронавірус до вас не добереться.

"Їжте часник. Кров чиста буде", – підсумував Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними в Росії за останню добу зареєстрували 11 нових випадків зараження коронавірусом.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот тyпoй баран!
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