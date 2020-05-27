Глава Чечні Рамзан Кадиров, який, за даними ЗМІ, заразився COVID-19, 26 травня відвідав нараду в Грозному з медичним катетером на руці.

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При цьому в прямому ефірі в Instagram, який проводив директор ЧГТРК "Грозний" Ахмед Дудаєв, Кадиров стверджував, що здоровий. Бесіда відбулася вже після наради, і цього разу катетера на руці у глави Чечні не було (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Якщо навіть я захворів, у світі мільйони людей заражені коронавірусом, десятки тисяч померли, я що, не людина? Не маю права захворіти? Не маю права поставити крапельницю і підняти імунітет? Я абсолютно здорова людина", – заявив глава Чеченської Республіки.

На нараді оперативного штабу Кадиров намагався сидіти, ховаючи праву руку під столом. Однак на камеру потрапив момент, коли катетер на тильній стороні правої руки був помітний. Маски на нараду глава Чечні не надягнув.

Кадиров із катетером Новая газета

Відповідне відео було опубліковано журналістами ЧГТРК "Грозний", але незабаром видалено. Його перезалили деякі ЗМІ та Telegram-канали.

Кадиров зняв катетер Скрін відео в Instagram @ahmed_95kra

На фото з наради, які були розміщені в офіційному Telegram-каналі чеченського лідера, руки з катетером не видно.

Крім того, на Instagram-сторінці @ya_pomoshnik_kra_95 з'явився відеозапис, на якій Кадиров грає з дитиною. На кадрах чітко видно катетер на правій руці.

"Новая газета" стверджує, що Кадиров використовує цей аккаунт після блокування основного.

Як писав OBOZREVATEL, про можливе інфікування Рамзана Кадирова журналісти повідомили 21 травня. Заявлялося, що його доставили спецбортом у Москву, в одну з кращих клінік.

22 травня журналісти заявили, що він нібито перебуває у важкому стані з ураженням легень. Крім того, з'ясувалося, де міг заразитися Кадиров.