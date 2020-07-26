Кадиров попросив нових санкцій США для себе і всіх жителів Чечні

Жителі Чечні прагнуть бути внесеними до того ж списку санкцій, куди США внесли його і трьох членів його родини.

Таку думку в ефірі програми "Вести" на телеканалі "Росія-1" 26 липня висловив глава республіки Рамзан Кадиров, передає ТАСС.

"Ті, хто мене бачить, кажуть мені: "Якщо ти і твоя родина в [санкційному] списку [США], то ми теж у цьому списку". Кажуть, що чеченців налякали, Кадирова. Ніколи в житті нас неможливо налякати і змусити", – сказав він.

Водночас глава республіки заявив, що США можуть і далі вводити проти нього санкції.

"Я прошу їх, щоб вони щодня тисячу санкцій придумали проти мене... Якщо справ немає, нехай придумують", – сказав він.

Також у соціальних мережах у Чечні проходить флешмоб "Ми сім'я Кадирова", а також акції в його підтримку в різних районах республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдепартамент США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова в "чорний список" осіб, яких звинувачують у порушенні прав людини, включно з тортурами і позасудовими стратами. Йому, а також його подружжю і дочкам заборонений в'їзд у країну.