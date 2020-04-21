Кадиров поголився наголо через коронавірус. Відео

Юрій Сергієнко Новини Росії 22:14, 21.04.2020 Оновлено: 23:19, 21.04.2020

Глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив показати, як можна обійтися без перукарень під час карантину через коронавірус COVID-19, і поголив голову.

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Він заявив, що так робили предки і це дуже корисно. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Підйом" (щоб подивитися його, проскрольте до кінця новини).

"Перукарні не працюють, тому я поголив голову, як це робили наші предки, це дуже корисно. Наш Пророк теж голив голову. Поголіть свої голови", – сказав глава Чечні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров запропонував відправляти порушників карантину на сільськогосподарські роботи, і щоб вони відбували покарання до завершення епідемії в Росії.

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