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21 квітня • оновлено в 23:20
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Кадиров поголився наголо через коронавірус. Відео

2.5т
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Глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив показати, як можна обійтися без перукарень під час карантину через коронавірус COVID-19, і поголив голову.

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Він заявив, що так робили предки і це дуже корисно. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Підйом" (щоб подивитися його, проскрольте до кінця новини).

"Це дуже корисно": Кадиров поголився наголо через коронавірус

"Перукарні не працюють, тому я поголив голову, як це робили наші предки, це дуже корисно. Наш Пророк теж голив голову. Поголіть свої голови", – сказав глава Чечні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров запропонував відправляти порушників карантину на сільськогосподарські роботи, і щоб вони відбували покарання до завершення епідемії в Росії.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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Мир Миру
Мир Миру
Коли вже історична Московія відокремиться і повернеться обличчям до витоків свого православ"я?
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