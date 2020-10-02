Кадиров – Навальному: якби тебе хотіли вбити в Росії, ні один лікар не ворухнув би пальцем

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував опозиціонера Олексія Навального, який звинуватив президента РФ Володимира Путіна у своєму отруєнні.

Як написав Кадиров у Telegram, Навальний має особисті корисливі цілі й піарить свою персону.

"Май мужність визнати, що якби тебе хотіли вбити в Росії, то жоден лікар не ворухнув би пальцем заради порятунку твого життя, а німецькому борту не дозволили б сісти в аеропорту Омська. Де ж логіка версії про державне замовлення на вбивство?" – запитав він.

На думку глави Чечні, саме завдяки Путіну в країні діє толерантне ставлення до опозиції.

"Будь на його місці ексцентричний глава держави, всю радикальну опозиційну нечисть давно б викинули з країни куди подалі за надуманими приводами. В Росії все ще є патріоти, які бачать ваше справжнє нутро і ваші приховані плани, спрямовані на руйнування великої держави, і у яких сверблять руки відповісти на вашу брехню. Але їх стримує саме Путін", – стверджує Кадиров.

Він вважає Навального "черговою іграшкою в руках тих, хто бажає розвалу Росії".

"Фінал у таких брязкалець один – від них позбавляються власники. Ще згадаєш мої слова", – підкреслив глава Чечні.

Також Кадиров запропонував назвати його, а не Путіна, виконавцем або замовником отруєння Навального.

"Це виглядало хоча б не так безглуздо, як озвучена тобою версія. А в моїй скарбничці абсурдів з'явилося б ще одне унікальне звинувачення. Подумай про це, дарую ідею", – додав він.

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