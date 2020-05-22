Глава Чечні Рамзан Кадиров, який, за даними ЗМІ, заразився COVID-19, нібито знаходиться у важкому стані.

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Про це заявило видання Baza. Журналісти раніше повідомляли про госпіталізацію Кадирова в клініку Москви з коронавірусом і ураженням легень, але офіційно інформація не коментується.

Лікарі вважають, що глава республіки заразився близько двох-трьох тижнів тому, передає Baza з посиланням на джерела. Тоді ж він відвідував інфікованого главу Урус-Мартанівського району Чечні Валіда Абдурешідова і навіть обійняв хворого (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кадиров у лікарні Грозный-информ

Кадиров у лікарні, де лікується Абдурешідов АиФ

Через тиждень після інфікування Кадиров нібито став почувати себе "набагато гірше, ніж зазвичай". Нездужання він спершу списував на ГРВІ, пише видання.

При цьому генеральний директор грозненського футбольного клубу "Ахмат" Ахмед Айдамиров доволі неоднозначно прокоментував здоров'я Кадирова.

Він стверджував РБК, що з главою Чечні все добре і що він здоровий, проте після публікації заяви уточнив, що особисто з керівником республіки не спілкувався. Слова про здоров'я Кадирова, як сказав Айдамиров, засновані лише на його "особистій думці".

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Як писав OBOZREVATEL, про можливе інфікування Рамзана Кадирова журналісти повідомили 21 травня. Заявлялося, що його доставили спецбортом у Москву, в одну з кращих клінік.