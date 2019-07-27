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"Качають Майдан, як в Україні": росЗМІ видали цинічне пояснення протестам у Москві

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Мітинг у Москві з вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходить за сценарієм українського Майдану.

Таку думку висловили журналісти російського порталу "ПолітНавігатор", опублікувавши матеріал із заголовком: "В Москві качають Майдан по українській методичці".

Також в ЗМІ відзначили, що вперше з часів протестів на Болотній площі, телеканал "Дождь", що відкрив безкоштовний доступ до ефіру, порушив кілька статей кримінального кодексу під час висвітлення мітингу.

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

twitter.com/nadezdanba

"Трансляція каналу "Дождь" в останні півтори години була термоядерна, звичайно. З неї можна було дізнатися, що:

– на акцію притягли 14-тилітніх дітей ("Випадково опинився тут. Тому, що я підтримую, розділяю погляди, які ми тут відстоюємо");

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– в поліцію кидали пляшки;

– поліції чинили опір:

– мітингувальники в ефірі закликали "жартома" до збройного повстання;

– було озвучено пропозицію фотографувати особи поліцейських, щоб потім скласти базу даних.

Хочеться уточнити, це насправді опозиційний канал? Тому що по кожному пункту це стаття КК. Причому з особами і фіксацією всіх висловлювань. Точно є розуміння, що робилося в ефірі, і біографія скількох людей несподівано може змінитися не в кращу сторону?" – відзначає в своєму блозі тележурналіст Андрій Медведєв.

Скріншот

Скріншот

t.me/MedvedevVesti

Про те, що учасники протесту свідомо йшли на порушення закону, розповідає і головний редактор пропагандистського RT Маргарита Симоньян.

"Мітингувальники пробивають собі шлях до мерії вибуховими пакетами. Посадять ж вас усіх, ідіоти. І хто потім буде бігати вас витягати? Венедиктов знову? Я не буду", – написала вона в блозі.

"Журналіст повідомляє, що одна дівчина почала мазати своєю кров'ю співробітників Росгвардіі. Її повели. Я знаю людей, які багато б віддали за участь в такому цікавому порно", – також написала Симоньян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися шокуючі фото звірств силовиків в Москві. Їх публікують блогери в своїх соціальних мережах.

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Росія Москва
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мітинг
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Половина арестованных протестующих - иногородние! Их организованно привезли автобусами. Я понимаю, что всё это стоит денег! Кто платил? Кто оплачивает деятельность Союза правых сил Гозмана, Группы Навального, Яшина....Они ведь не работают! За что живут?
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Сало Уронили
Сало Уронили
x0x/\ы верят шо гныдо-муйдан шел по их сценарию.смешные эти копатели черного моря и пастухи мамонтов.
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Junio Van
Junio Van
Нахрен,нахрен эти укромайданы
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