Мне кажется, что этот вопрос сейчас, наверное, под угрозой жизни, под угрозой смерти – как правильно сказать? – происходит некоторое отрезвление, я бы сказал, созревание гражданского общества. Причем, не в каком-то таком, знаете, понимании, что кто-то куда-то пойдет, на какую-то там площадь. Нет, разговор вообще о другом.

Люди постепенно начинают понимать, и причиной тому стал карантин, — когда они лишены теперь доходов, денег, когда Путин отказывается все завалить деньгами,— а мог бы, — тогда бы все было в порядке и тогда бы никакого повзросления общества не было.

Но когда-нибудь кто-нибудь объяснит, почему Путину стало жалко денег, и деньги людям не дали. И как вы помните, Путин объявил выходные дни, отпуск – вместо того, чтобы объявить карантин, и как все цивилизованные страны, дать людям деньги для того, чтобы не прекращалась, не исчезала покупательная способность населения – это самое главное.

Произошла невероятная история. Путин отказал народу в финансовой помощи. И народ вдруг понял, что он остался, — а вот теперь внимание — с чем? И он стал поворачивать голову и смотреть, что происходит вокруг него.

Значит, люди стали оборачиваться и смотреть, что происходит вокруг них. И дальше произошло то, что должно было произойти – как Кирилл говорит "промысел божий". Произошло, что они увидели двух людей. Первый человек Собянин, который тупо выполняет то, что должен делать мэр — он вводит ограничения, говорит, как себя вести. Может быть, он даже денег не дает, но перед ними постоянно находится человек, который говорит, который как бы заботится, опекает, чтобы люди не умерли.

Дальше делаем вывод. Возникает вопрос, запомнят ли это люди? Отпечатывается ли у них, что один чувак гонит фуфло и изображает из себя царя, и говорит, что меня это все не касается. А другой человек занимается конкретным делом. Конкретным делом по спасению человеческих жизней. И если говорить брать Собянина и Путина, то Собянину вроде и нечего поставить в вину – только плитку, которую якобы сейчас тоже меняют. Но про плитку уже все забыли.

Поэтому простой вывод политический из этой ситуации, и он совсем не про Собянина и совсем не про Путина, а про общество, — замечает ли общество, что перед ними два диаметрально противоположных по поведению политика. Один рассказывает про половцев и объявляет за чужой счет выходные, а другой в рамках своей должности мэра спасает человеческие жизни. Это немножко громкая фраза, но я надеюсь, все понимают, о чем я говорю: объявляет карантинные меры, все время обращается.