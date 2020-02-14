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14 лютого • оновлено в 16:46
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"Його усиновили, є докази!" Журналістка зробила гучну заяву про таємницю народження Путіна

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Президент Росії Володимир Путін був усиновлений і цьому існують докази, які, однак, є тільки у прихованому доступі.

Таке припущення висунула польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх, авторка книги "Вова, Володя, Володимир. Таємниці Росії Путіна". Подробицями з життя родини нинішнього російського лідера вона поділилася в інтерв'ю "Белсат" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, дружина Володимира Спиридоновича Путіна, Марія – несправжня матір глави РФ. Адже їй було 42 роки, коли маленького Володимира привезли в 1960 році до Ленінграда, і ніхто жінку ніколи не бачив вагітною або з коляскою.

Володимира Путіна нібито всиновили

Володимира Путіна нібито всиновили

"І раптом вона тягне за ручку маленького, адже Володя був дуже маленький, що згадує навіть Віра Миколаївна (цю жінку на прізвище Осепашвілі журналістка називає біологічною матір'ю незмінного керівника Росії, вона живе в розташованому на річці Кура селі Метехі Каспського муніципалітету Грузії. – Ред.) Моє перше запитання було: "Як ви згадуєте вашого сина?" Вона каже: "Він був такий маленький". Тобто, він був набагато менший за інших. І ось вона, інша ленінградська матів, за ручку призводить у двір дитину й каже: "Це мій син, так що не ображайте його", – розповіла Курчаб-Редліх.

Журналістка зазначила, що тоді маленькому Путіну переробили метрику, тому що треба було вчитися в ленінградській школі. А його батько, співробітник НКВД, міг організувати оформлення потрібних документів, для нього це не було проблемою.

Кристина Курчаб-Редліх

Кристина Курчаб-Редліх

belsat.eu

"З цього починається його біографія, з 1952 року, оскільки йому на два роки переробили його справжню метрику", – підкреслила Курчаб-Редліх.

Водночас у неї запитали, як вона зможе довести такий факт про народження Путіна. Адже вже після виходу інтерв'ю скептики скажуть, що це все вигадка. На що журналістка відповіла, що докази є.

"Вони є навіть в Ленінграді. Якби ви хотіли знайти справжні докази, тобто фотографії або документи маленького Путіна, якщо він народився в Ленінграді, – ви їх не знайдете. Ви можете знайти тільки підроблені", – констатувала авторка книги про Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх розповіла, що вітчим нинішнього президента Росії Володимира Путіна сильно бив його. За словами сусідів, його "били палицею і рукою".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії розслідування
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, изучайте происхождение, жизненный пуить и биографию вашего бога...
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филя филя
филя филя
доказательства имеются..... вы их не найдёте)) но упоротые читают только заголовки а бОльшее обозу и не нужно)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гуглим: 5 лет онлайн. Wi-Fi в московском метро
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