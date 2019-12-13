"Його лікувати треба!" Росіяни висміяли "амнезію" Путіна в мережі

Російські інтернет-користувачі висміяли "амнезію" президента РФ Володимира Путіна, який не зміг відповісти на просте запитання.

Журналіст "РИА Новости" запитав Путіна: "Що було для вас найважливішим у цьому році?" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Російський лідер відповів: "Коли день починається, я вже забуваю, чим закінчився попередній. Дуже багато всього йде прямо з коліс. Рік, що минає, був таким, трудовим. Треба його ще проаналізувати, щоб відповісти на ваше запитання".

Володимир Путін twitter.com/dimsmirnov175

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Цю відповідь Путіна не залишив без уваги спеціальний кореспондент російської КП Дмитро Смирнов. Він опублікував у своєму Twitter пост, в якому процитував слова президента.

twitter.com/dimsmirnov175

Російських користувачів розсмішила ця цитата Путіна і вони посміялися над ним.

"У діда вже провали в пам'яті...", "Зовсім поганий став", "Так його лікувати треба! У нього ретроградна амнезія, походу. Тепер зрозуміло, чому все так хрєново!", "Російські олігархи збільшили свої статки на 25 млрд доларів... Серед них половина друзів Путіна... Доходи 80% населення падають п'ятий рік поспіль", – написали під постом інтернет-користувачі.

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла "молодість" Путіна. Вона нагадала про те, як штучно намагаються зберегти молодість президента країни-агресора.

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