Президент України Володимир Зеленський розчарував агресорів своєю позицією щодо окупованого Криму, відмовившись визнавати незаконну анексію українського півострова Росією.

Про це заявив депутат нелегітимної Держдуми РФ від кримського регіону Михайло Шеремет, передає РИА Новости. Повідомляється, що окупанти розраховували на інший сценарій.

"Настає розчарування щодо пана Зеленського, який уже від початку зайняв непослідовну і нікчемну політику щодо Криму. На жаль, він показує себе як політик, який не має особистої думки і не ухвалює самостійних рішень. Всі стратегії повернення Криму туманні і безперспективні. Не варто нашим "партнерам" навіть папір бруднити порожніми вигадками", — сказав Шеремет.

Путін і Зеленський Крим. Реалії

За його словами, Зеленський наступає на ті самі граблі, що і його попередник на посаді президента.

"Зеленський продовжує робити з України інструмент для стримування Росії. І найстрашніше, що страждає від цього перш за все український народ. На сьогодні Зеленський нічим не гірший і не кращий за свого попередника. Він іде натоптаною стежиною, що веде у прірву", — сказав депутат.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у вівторок обговорить стратегію повернення вкраденого Росією Криму з високопосадовцями Євросоюзу та НАТО в ході візиту до Брюсселя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які питання порушать лідери ЄС у ході зустрічі із Зеленським. Президент України також проведе у Брюсселі переговори з керівництвом НАТО.

П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського перед його першим офіційним візитом до столиці Європейського Союзу — Брюсселю, який має відбутися 4 червня.

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