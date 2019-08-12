"Закон один для всіх!" На Путіна подали до суду

У Росії юрист із Владивостока Максим Чихунов подав заяву про притягнення до адміністративної відповідальності президента РФ Володимира Путіна за їзду на мотоциклі без шолома.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що заяву було направлено через інтернет-приймальню начальника відділу ДАІ в окупованому Севастополі.

Онлайн заява у поліцію Скріншот

Онлайн заява у поліцію Скріншот

"Путін вчинив правопорушення. Він і його оточення. Закон для всіх єдиний. Жодних подвійних стандартів", – заявив юрист.

Онлайн заява у поліцію Скріншот

Онлайн заява у поліцію Скріншот

Путін у Криму

Путін у Криму

Путін у Криму

Путін у Криму

Путін у Криму

Путін у Криму

Путін у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL,10 серпня Путін знову незаконно прибув до окупованого Криму. Глава Кремля приїхав до Севастополя для участі у шоу російських байкерів "Нічних вовків". Там Путін прокотився на мотоциклі "Урал". За ним на пасажирському сидінні сидів "т.в.о. губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв, а у колясці – "глава Республіки Крим" Сергій Аксьонов.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з несанкціонованим візитом Путіна до окупованого Криму.

Зазначимо, що Володимир Путін розлютив мережу поїздкою до окупованого Криму.

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