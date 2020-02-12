Із шашликом у великій компанії: спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова

У мережі спливли фотографії застілля у виправній колонії в Росії, в якому брав участь засуджений за вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова Заур Дадаєв.

Про це пише видання "Znak". Знімки, які знайшли в соцмережі, датовані 3 липня 2018 року (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У цей час Дадаєв перебував в іркутській виправній колонії № 3 суворого режиму для колишніх співробітників правоохоронних органів і працівників судів, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Потім його на рік переводили в колонію в Ангарську, де чоловік уславився злісним порушником режиму, і знову повертали в Іркутськ.

Заур Дадаєв: спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова Scanner Project

На фотографіях Дадаєв перебуваєя в компанії засуджених за накритим столом. Ніщо не видає їх статусу. На столі – шашлик, соки і фрукти.

Заур Дадаєв: спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова Scanner Project

Заур Дадаєв в колонії (другий зліва) Scanner Project

Як пише Mash, в колонії відхрестилися від застілля. "Він сидить у колонії суворого режиму. Зараз у них відбій – Заур спить. До нього немає ніяких зауважень щодо поведінки і дисципліни. Підстав для перевірки немає", – висловився представник установи.

Також з'явилася версія, що фото могли зробити раніше, однак розмістити в мережі лише в 2018 році.

Заур Дадаєв: спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова

Заур Дадаєв: спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова

Заур Дадаєв: спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова

Крім того, наголошується, що 12 лютого Дадаєва за клопотанням начальника ВК №3 вирішили перевести з колонії у в'язницю на три роки.

Спливли фото застілля в колонії з вбивцею Нємцова РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нємцова вбили в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мосту. У нього кілька разів вистрілили з машини, що проїздила машини. У липні 2017 року колишнього бійця батальйону "Північ" Заура Дадаєва засудили до 20 років суворого режиму. Суд встановив, що саме він застрелив Нємцова.

Організатором вбивства слідство вважає водія заступника командира батальйону "Північ" (там служив Дадаєв) Руслана Мухудінова, який оголошений у розшук. Замовника злочину не встановлено досі.

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