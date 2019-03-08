''Із двох кошаків трьох я їб*в!'' У Росії затримали топ-чиновника, що потрапив у секс-скандал

Колишній заступник голови "Росгеологіі" Руслан Горрінг, який потрапив у секс-скандал через інтимні одкровення під час запису стріму, затриманий правоохоронцями за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє "Интерфакс", посилаючись на анонімне інформоване джерело. Відзначається, що Горрінга затримали в московському аеропорту Внуково 8 березня.

"Наразі його доставляють до слідчого для допиту в якості підозрюваного в скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі", — заявили в прес-службі підмосковного управління СК. Деталі справи поки не розкриваються.

Руслан Горрінг Сайт "Росгеологіі"

Відзначимо, топ-менеджер "Росгеологіі" нарвався на критику громадськості після публікації відеотрансляції в Twitch, під час якої він, використовуючи нецензурну лексику, розповів про секс із підлеглими і погрожував іншим гравцям.

"Я тебе реально раком поставлю, якщо ти ще слово мені скажеш або напишеш! Фільтруй базар! Я завтра його адресу дізнаюся!" — кричав він на свого опонента.

"Причому з двох кошаків [секс-партнерок] трьох я їб*в, і ви збираєтеся на п'яну голову і обговорюєте, кого я ось-ось їб*нув. У мене чотири принцеси було, всі бомби були", — додав чиновник.

Руслан Горрінг Скріншот стріму

Він також підкреслив свій високий статус, похвалившись тим, що звільнив співробітницю за замовлений квиток не першого, а бізнес-класу. В результаті Руслан Горрінг був звільнений із посади 29 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вінницька поліція відкрила кримінальне провадження проти командира військової частини А-1358 Віктора Іваніва, якого звинувачують у тому, що він протягом року домагався своєї колеги.

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