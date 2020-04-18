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18 квітня • оновлено в 15:41
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У Москві від коронавірусу помер заступник голови фракції "Єдиної Росії" Жуков

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У РФ у суботу, 18 квітня, помер депутат Мособлдуми, заступник голови фракції "Єдиної Росії" Іван Жуков. За попередніми даними, у політика був діагностований коронавірус COVID-19.

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Офіційно про причини смерті не повідомляється. На сайті Мособлдуми з'явилося повідомлення про смерть депутата і співчуття його рідним і близьким. Про те, чи був Жуков інфікований COVID-19, там не уточнюється.

Глава Богородского міського округу Ігор Сухін на своїй сторінці в Instagram повідомив, що депутат помер від коронавірусу.

"Чортів коронавірус вирвав тебе з нас. Всі ці дні ми говорили одне одному: Жуков одужає. Звичайно, впорається, здолає. Так, у реанімації, але вибереться ж", – написав він.

Іван Жуков

Іван Жуков

Дождь

Іван Жуков помер на 64-му році життя. Він народився 17 липня 1956 року в станиці Дядьківський Краснодарського краю. Був депутатом Московської обласної думи з 1997 року.

Керував фракцією "Єдина Росія" в III, IV, V скликаннях. У IV і V скликаннях займав також посаду заступника голови Мособлдуми. У нинішньому VI скликанні обіймав посаду заступника голови фракції і входив до комітету з питань будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики. Був обраний по Ногінському одномандатному округу.

У Москві від коронавірусу помер заступник голови фракції "Єдиної Росії"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії раніше помер 48-річний чоловік, який одужав від COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Теги
хвороба вірус смерть Новини Росії
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