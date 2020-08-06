Історія найжорсткішої банди 2000-х в Росії отримала фінал: вони йшли на "справу" тільки з жовтими квітами

У Москві (Росія) оголосили вирок у кримінальній справі банди "Жовтих хризантем" – одній з найжорстокіших угрупувань столичного регіону останніх років.

Четверо засуджених отримали від 17 років колонії до довічного ув'язнення, пише lenta.ru. Їх визнали винними в участі в озброєній банді, вбивствах і розбої, а також незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

З 2007 по 2011 рік банда скоїла ряд нападів на території Москви – зловмисники пограбували салон стільникового зв'язку, ювелірний і весільний салони, убивши при цьому дев'ять осіб і викравши майно на 16 мільйонів рублів. Свою назву угруповання одержало через те, що бандити ховали зброю в букеті квітів.

Навесні 2012 року більшість учасників "жовтих хризантем" були затримані оперативниками.

Ватажок банди Сергій Балихін отримав 18 років позбавлення волі в колонії особливого режиму, при цьому його остаточне покарання – довічний термін – залишилося без змін. Сергій Ходикін, який ні на слідстві, ні в суді не визнав свою провину, засуджений до 17 років; Тимофій Шатовкін – до 20 років; Денис Саричев – до 23 років позбавлення волі в колонії суворого режиму,

На допитах Балихін зізнавався, що першими його злочинами стали напади на добре одягнених пасажирів. Як каже майор юстиції Катерина Нікішина, Голос – один або удвох з подільником Артемом Юрескулом – помічав майбутню жертву, стежив за нею і в затишному місці – біля трьох вокзалів, метро або біля її будинку – здійснював напад.

"Бандити наносили кілька ударів, часом невиправдано сильних, відбирали всі цінності і гроші і ховалися. Це дуже добре вкладається в стиль Балихіна: з одного боку, спланований злочин, а з іншого – хвацьке молодецтво і несподіваний азарт, пов'язаний з ризиком", – розповіла Нікішина

Велика частка ризику присутня у всіх злочинах банди "Жовтих хризантем": часто напади відбувалися серед білого дня і майже завжди – з особливою жорстокістю. При цьому нальотчиків не бентежила велика кількість перехожих, які могли стати свідками злочинів.

На першому кримінальному процесі слідство довело чотири напади, вчинені бандою "Жовтих хризантем", в результаті яких загинули вісім чоловік.

Слідчі відзначають: банда Балихіна характеризувалася згуртованістю учасників, суворою ієрархію і дисципліною. Її ватажок не терпів жодних заперечень, всі рішення ухвалював одноосібно. Він міг вислухати думки своїх подільників, чиїсь – уважно, чиїсь – просто так, але визначався самостійно.

При затриманні у бандитів вилучили сім пістолетів, чотири гранати (три в схованці і четверту – у Балихіна в кишені), два обрізи і кілька сотень патронів.

"Мабуть, основною відмінністю цієї банди від інших була повна недовіра керівника до своїх підлеглих. З цієї причини майже всі вбивства здійснював сам Балихін – він панічно боявся пострілу в спину навіть від найближчих товаришів", – розповіла Нікішина.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти найнебезпечнішого серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.