День Перемоги в РФ став тріумфом Сталіна - російський опозиціонер

Шанування ветеранів Другої світової війни в Росії перетворилося на "тріумф Сталіна".

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов. "Говорити про особисте героїзм ветеранів цілком коректно і більш того – потрібно. Але це не повинно бути тріумфом Сталіна, тріумфом комуністичної держави", – підкреслив він.

Історик заявив, що, втягнувши Росію у війну, ця держава згубила більше 30 мільйонів чоловік і продемонструвала свою політичну і військову неспроможність.

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За його словами, перемога у війні стала результатом "мужності простих людей всіх націй, включаючи українців" і таланту ряду воєначальників, сталінська держава, навпаки, "тільки все псувала".

Повну версію бліц-інтерв'ю Андрія Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.

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