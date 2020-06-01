День Перемоги в РФ став тріумфом Сталіна - російський опозиціонер

Шанування ветеранів Другої світової війни в Росії перетворилося на "тріумф Сталіна".
Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов. "Говорити про особисте героїзм ветеранів цілком коректно і більш того – потрібно. Але це не повинно бути тріумфом Сталіна, тріумфом комуністичної держави", – підкреслив він.
Історик заявив, що, втягнувши Росію у війну, ця держава згубила більше 30 мільйонів чоловік і продемонструвала свою політичну і військову неспроможність.
Історик назвав святкування Перемоги в РФ тріумфом Сталіна
За його словами, перемога у війні стала результатом "мужності простих людей всіх націй, включаючи українців" і таланту ряду воєначальників, сталінська держава, навпаки, "тільки все псувала".
Повну версію бліц-інтерв'ю Андрія Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL:
Російський парад до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні відбудеться в Москві 24 червня.
Парад на 9 травня скасували ще в квітні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Раніше Андрей Зубов заявив про те, що, провівши парад Перемоги 9 травня, всупереч пандемії коронавірусу, президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично "клацнув в ніс" президента РФ Володимира Путіна, який переніс святкування.
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