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1 червня • оновлено в 20:02
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День Перемоги в РФ став тріумфом Сталіна - російський опозиціонер

  • Святкування Дня Перемоги в Росії – це тріумф Сталіна і комуністичної держави

  • Вшановуючи ветеранів, слід віддавати шану їх особистим бойовим заслугам

  • У Другій світовій війні російська держава продемонструвала політичну і військову неспроможність

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Шанування ветеранів Другої світової війни в Росії перетворилося на "тріумф Сталіна".

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов. "Говорити про особисте героїзм ветеранів цілком коректно і більш того – потрібно. Але це не повинно бути тріумфом Сталіна, тріумфом комуністичної держави", – підкреслив він.

Історик заявив, що, втягнувши Росію у війну, ця держава згубила більше 30 мільйонів чоловік і продемонструвала свою політичну і військову неспроможність.

Історик назвав святкування Перемоги в РФ тріумфом Сталіна

Історик назвав святкування Перемоги в РФ тріумфом Сталіна

За його словами, перемога у війні стала результатом "мужності простих людей всіх націй, включаючи українців" і таланту ряду воєначальників, сталінська держава, навпаки, "тільки все псувала".

Повну версію бліц-інтерв'ю Андрія Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Друга світова війна Ексклюзив День Перемоги
Особи
Андрій Зубов Йосип Сталін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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