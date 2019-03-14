"Їсти треба менше": у Росії депутат Держдуми викликав скандал порадою діабетикам

Депутат нелегітимної Держдуми від "Єдиної Росії" і член комітету з охорони здоров'я Микола Герасименко заявив, що хворим на цукровий діабет треба менше їсти, щоб схуднути. Тоді, за його словами, прийде зцілення.

Така заява пролунала під час обговорення законопроекту про підтримку хворих на діабет, запропонованого його колегою Федотом Тумусовим, повідомляє "Російська служба ВВС".

"Лікування цукрового діабету — це не стільки інсулін та інші препарати, а найголовніше — знизити до норми вагу. Я знаю кількох депутатів нашої Держдуми, які мали цукровий діабет і сиділи на інсуліні, схудли на 30-40 кілограм і перестали приймати інсулін тощо. Тому тим, хто не хоче хворіти на цукровий діабет, треба займатися собою", — додав Герасименко.

Микола Герасименко "Алтапресс"

Після цього висловлювання спалахнув справжній скандал у мережі. Зокрема першим прокоментував на своїй сторінці у Facebook Тумусов. "Сам підхід, саме ставлення "Єдиної Росії" до людей — воно все в цій відповіді: "Їсти треба менше", — обурився він.

Звичайним росіянам ця заява також не сподобалася. "Тварюка кінчена. І скільки таких на Охотному ряду! І вони ще хочуть до себе поваги", "Хочеться матюкатися", — пишуть вони в мережі. "Це не ожиріння, а опухлість від недоїдання", — відповідають депутату на дивну пораду.

У якийсь момент здалося, що Гермасименко схаменувся, оскільки заявив, що ЗМІ спотворили його слова. Але потім він знову підтвердив сказане раніше: "Різке зростання цукрового діабету в Росії сталося, починаючи з кінця 90-х років, коли в Росію увійшли фастфуд, "Макдональдс", пепсі, фанта, снікерси і так далі, гамбургери. За останні роки ми різко збільшили кількість людей з надмірною вагою. І будь-який ендокринолог знає, що це безпосередньо веде до збільшення цукрового діабету".

Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Герасименко во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом заявил, что им нужно всего лишь похудеть, чтобы избавиться от болезни.



Депутаты ГД от ЕР должны уйти их думы. Тихо собрать вещички и покинуть кабинеты. — time traveler (@timetraveler80) 14 марта 2019 г.

Есть надо меньше - это отношение ЕР к людям.. депутат Госдурки от ЕР Герасименко придумал радикальное средство лечения диабета - просто надо похудеть! https://t.co/ucu8frBmnC — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 14 марта 2019 г.

Що кажуть лікарі

Медики пояснюють, що цукровий діабет другого типу зазвичай виникає на тлі вже наявного ожиріння. А його перший тип, як і інші, рідкісніші форми цього захворювання, абсолютно не пов'язані з вагою.

У Московській діабетичній асоціації пораду депутата Герасименка про схуднення взагалі визнали образливою, передає "Говорить Москва".

"Ці висловлювання недоречні і образливі. Депутатам треба бути більш грамотними і такі висловлювання не допускати", — заявила президент організації Ельвіра Густова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами вчених, до 2043 року ожиріння посяде перше місце у списку найбільш поширених причин розвитку ракових захворювань серед жінок.

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