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18 квітня • оновлено в 18:44
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Ігор Соловей
Ігор Соловей
Аналітик Агентства міжнародних досліджень (АМД) Всі статті автора

Ишаки Сталина-Путина

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В новом фильме "Русские грузины" Парфенова есть интересный момент: грузин-Орджоникидзе приезжает в 1920-х года в Тифлис убеждать Грузию присоединится к Российской Федерации на правах автономии. Таким образом выполняя распоряжение Сталина, который хотел того же от остальных регионов (Украины в том числе).

Но с Орджоникидзе не соглашаются его же земляки - "на это не пойдут грузины, ты ж сам грузин, должен понять".

Тот не соглашается: "Во-первых – коммунисты, а уже потом – грузины... Иначе вы не коммунисты, а социал-националисты", – кричит им Орджоникидзе.

В ответ местные грузины называют того "ишаком Сталина". Случается драка. Конфликт огромный.

Но Ленин заступается за Грузию, обвинив Орджоникидзе в имперских замашках и назвав его "великорусским держимордой".

И тогда Ленин говорит знаменитую фразу, которая характеризует не только тогдашних орусевших грузин, а и всех осовеченых политиков других национальностей:

"Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения". То есть, хотят быть русскими больше, чем сами русские.

Поэтому окончательно остановились на названии нового государства - СССР, без национального названия "российская". Понятно почему - все еще мечтают о мировой революции.

Ничего не поменялось и в более поздние времена: советсткие Брежневы-Кобзоны-Долины-Садовничий-Матвиенки и мноооогие другие (часто менее публичные, но все же не менее влиятельные на своих участках работы) напрочь забыли свое украинство, работая на благо советской империи.

А уже сейчас все эти Козаки-"Вагнеры"-Захарченки-Якименки-Чаленки-Безпальки и прочие опричники, забыв о своём происхождении, куют новую империю - путинскую фсбшно-чекистскую.

Такие себе "ишаки Путина", как бы сказали о них грузины раннего СССР.

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Автор
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Теми
російська пропаганда політичний блог
Особи
Володимир Ленін Володимир Путін Йосип Сталін
Джерело
Джерело: Телеграм-канал Игоря Соловья
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
""Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения". То есть, хотят быть русскими больше, чем сами русские." // Шановний авторе, так майже завжди буває в імперіях і квазіімперіях, недемократичних державах! Подивіться, як в параше "рвуть свої ср*ки", щоб бути більш "русскімі", ніж самі "русскіє", вірменка Симонян, єврей Соловйов та інші "нацмени" (офіційний термін сталінських часів). А це явна ознака хворої країни і держави! В Україні такого і близько немає!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Он о чём?
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Тое сть, ЗАЖОПинцы-ишаки Пукина! И это здорово! А как звучит: ишак Рабинович, ишак Медведчук...
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