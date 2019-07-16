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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Українці не табуретки, щоб торгувати ними, як це робить Кремль

3.4т

Російська генерал-омбудсмен Москалькова заявляє, що Володимир Путін проти обміну моряків на Вишинського, бо Вишинський має бути виправданий і просто звільнений. Для Росії принципово не тільки витягти свого пропагандиста, але й надалі використовувати його в гібридній інформаційній війні як жертву. Так само РФ, судячи з їх скандальної ноти по морякам, в цій гібридній війні прагне виставити наших моряків як порушників.

Важливо, аби наша влада, ЗМІ, всі причетні, так само усвідомили принциповість дефініцій в питаннях звільнення НАШИХ, в умовах гібридної війни. Дивно чути декі заяви, що моряки в списку на обмін. Бо є однозначне рішення Гамбурзького трибуналу з морського права: НЕГАЙНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ. Без всяких передумов. Так само, вимога негайного звільнення полонених моряків, звучить в резолюцію з ПАРЄ, і заявах інших міжнародних організацій.

Українці не табуретки, щоб торгувати ними, як це робить Кремль

Там визначено і статус хлопців - вони військовополонені, до них мають ставитися саме так. РФ зобов’язана виконати рішення ТРИБУНАЛУ, й не варто підігрувати їй, допомогти Путіну зберегти обличчя, і вийти переможцем в гібридній війні, виставляючи наших героїв злочинцями чи порушниками, яких можна міняти на реальних злочинців. Моряки є в списку українських вимог і пріоритетів - негайно звільнити. Саме через виконання рішення суду.

Українці дійсно не обмінний фонд. Не табуретки чи безсловесні предмети, які можна міняти чи торгуватися ними, як це робить Кремль.

Саме тому ми так жорстко завжди боролися зі словом "обмін", просили журналістів і всіх причетних говорити про звільнення, саме звільнення українців.

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Путін проти: у Росії прокоментували обмін Вишинського на українських моряків

Ми всі чекаємо моряків вдома. Україна і світ за них борються. Сподіваємося, що найближчим часом хлопці будуть вдома, РФ зобов‘язана виконати рішення морського трибуналу і невиконання обійдеться Кремлю надто дорого.

Також, дай Бог, аби вдалося витягти всіх інших заручників і політв‘язнів з тюрм РФ і окупованого Донбасу. Звичайно, Україна завжди в цих питаннях була готова до компромісу, готова була передати РФ російських злочинців і помилувати бойовиків, аби тільки забрати наших. Кремль це блокував. Я щиро бажаю новій команді розблокувати це питання і витягти наших.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Украинцы не табуретки? А крымчане? Или гражданка Геращенко признает за украинцами права человека, а за крымчанами нет?
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Rabinovich Alexander, с предателями говорят по другому.
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Питон Каа
Питон Каа
Эти мокряки арестованы за нарушение государственной границы РФ. Будет суд и вынесение приговора. После чего они могут быть помилованы президентом РФ и включены в списки на обмен, но только после того как они напишут об этом ходатайство на имя президента России. Не надо России ставить условия, все равно будет так, как России нужно.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Это нее сыновья и не пети барыги. Тому можно все обосрать. Они посылали не своих сыновей через керченский пролив. Свои в англии а эти просто сыны Украины.
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