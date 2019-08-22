Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Маша Захарова нехай повчає Путіна, а не Зеленського

2.5т

МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали.

Їх " чекаємо від вас сигналу" це - "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша.

Новини
Зеленский столкнулся с предательством

І ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Українські політв'язні в Росії
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Марія Захарова
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
2
Смішно
15
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Родионов Александр
Родионов Александр
Ирка, без тебя, скаженной псины, разберёмося, кого нам повчати :-) поучай свой ПЁС и сздринувшего з неньки Пецю, лузерка :-)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Слава Україні!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...