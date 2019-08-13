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Священник ледь не вбив дитину під час хрещення в Росії: з'ясувалася несподівана деталь

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Незважаючи на конфліктну ситуацію, що виникла під час хрещення однорічної дитини в Гатчині (Росія), обряд вважається дійсним.

"Канонічних порушень як таких немає – дитина охрещена", – сказав у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін.

Хрещення дитини, ілюстрація

Хрещення дитини, ілюстрація

Бак'дар

Відповідаючи на запитання, чи дійсно церковний канон вимагає потрійного занурення дитини в воду під час таїнства хрещення, він пояснив: "Хрещення – це таїнство, в якому діє Святий Дух, незалежно від того, занурили людину чи полили. Звичайно, правильніше занурювати. Але, якщо ми згадаємо епізод із житія святого Миколая-Чудотворця, то він у купелі встав. Значить, що, треба було його брати за ноги і вмочати головою донизу? Порушення канонів в обливальному хрещенні абсолютно немає".

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"Я, наприклад, завжди питаю батьків, особливо, коли хрещу зовсім маленьких дітей: занурюємо чи поливаємо?" – додав священик.

Як писав OBOZREVATEL, російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину під час хрещення в храмі в Гатчині. На відео видно, як монах силою занурює дитину в воду під крики матері і самого малюка. Мати дитини розповіла, що священик ще до початку обряду поводився грубо.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Хрещення
Особа
Олександр Дедюхін
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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