Я не знаю, следили ли вы за интервью Путина государственному каналу Россия 1 и хватило ли вам терпения прочитать его статью для издания National interest. Но, как и с выступлением Путина на Мюнхенской конференции по безопасности за год до нападения на Грузию в 2008 году, где он анонсировал "маленькую победоносную войну", что было дружно проигнорировано Западом, Путин как КГБшник не делает ничего просто так.

Заявляя о том, что страны, возникшие на территории бывшей Российской империи и СССР должны вернуть России "исторические подарки" в виде территорий и ресурсов, Путин тем самым обосновывает свои претензии на их национальный суверенитет. Который или можно положить на полку в Москве, как уже случилось при создании Советского Союза, или готовиться к большой войне, которая непременно разразится. И референдум 1 июля по закреплению поправок в Конституцию тоже родился в голове Путина не просто так. Голосуя за невозможность изменения границ РФ, Путин делает всех граждан РФ соучастниками состоявшего международного преступления - захвата территории соседнего государства. И это, конечно, об украинском Крыме.

Но хуже того, Путин хочет повязать россиян кровавой круговой порукой. Поскольку поддержка его "путинской" Конституции автоматически делает их соучастниками будущих преступлений его режима. А то что все серьезно и Путин уже продекларировал для мира вероятность новой мировой войны - это может быть новостью разве что для россиян. Мировые лидеры всё прочитали верно. Не знаю, готовы ли вы к этой новости, но вероятность большой войны теперь стала куда ближе. Если вы игнорируете войну, она рано или поздно всё равно займётся вами.

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