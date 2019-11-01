Інтернет в Росії потрапив в ізоляцію: що це означає

У Росії з 1 листопада набула чинності значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет".
Як повідомляє "Радіо Свобода", документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить Роскомнагляду централізовано керувати нею.
Зокрема це має дозволити відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі.
В інший час обладнання використовуватиметься для блокування заборонених ресурсів. Перелік загроз Росія поки не затвердила.
Інтернет в Росії потрапив у ізоляцію
Известия
На реалізацію закону планують витратити понад 30 мільярдів рублів (близько 12 мільярдів гривень).
Деякі провайдери в Росії вважають, що аналізувати весь трафік не зможе ніхто, і остаточна вартість проєкту буде ще вищою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії втрати економіки у разі відсутності інтернету тільки протягом доби можуть скласти 20 млрд рублів (близько 8,3 млрд гривень).
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