Інтернет в Росії потрапив в ізоляцію: що це означає

У Росії з 1 листопада набула чинності значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет".

Як повідомляє "Радіо Свобода", документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить Роскомнагляду централізовано керувати нею.

Зокрема це має дозволити відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі.

В інший час обладнання використовуватиметься для блокування заборонених ресурсів. Перелік загроз Росія поки не затвердила.

Інтернет в Росії потрапив у ізоляцію Известия

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На реалізацію закону планують витратити понад 30 мільярдів рублів (близько 12 мільярдів гривень).

Деякі провайдери в Росії вважають, що аналізувати весь трафік не зможе ніхто, і остаточна вартість проєкту буде ще вищою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії втрати економіки у разі відсутності інтернету тільки протягом доби можуть скласти 20 млрд рублів (близько 8,3 млрд гривень).

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