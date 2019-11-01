Головна Новини
1 листопада • оновлено в 14:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Інтернет в Росії потрапив в ізоляцію: що це означає

3.2т Читати матеріал російською

У Росії з 1 листопада набула чинності значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет".

Як повідомляє "Радіо Свобода", документ зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить Роскомнагляду централізовано керувати нею.

Зокрема це має дозволити відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі.

В інший час обладнання використовуватиметься для блокування заборонених ресурсів. Перелік загроз Росія поки не затвердила.

Інтернет в Росії потрапив у ізоляцію

Інтернет в Росії потрапив у ізоляцію

Известия

Новини
Українці найбільше читають новини саме в Інтернеті

На реалізацію закону планують витратити понад 30 мільярдів рублів (близько 12 мільярдів гривень).

Деякі провайдери в Росії вважають, що аналізувати весь трафік не зможе ніхто, і остаточна вартість проєкту буде ще вищою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії втрати економіки у разі відсутності інтернету тільки протягом доби можуть скласти 20 млрд рублів (близько 8,3 млрд гривень).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росії интернет
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
24
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Ка ЦАП ! Твой дом - тюрьма
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Подтверждаю. Пишу с печатной машинки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel