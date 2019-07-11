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Іноземні диверсанти: з'явилася несподівана версія загибелі групи Дятлова

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Туристів із групи Дятлова у 1959 році могли погубити іноземні диверсанти.

Про цю версію згадало видання "Свободная пресса" у своїй статті. Зокрема, її висловлював адвокат Давид Кемуларія.

"Там загинула людина, яка працювала на ядерному заводі і яка займалася розробкою зброї. У будь-якому випадку цей той об'єкт, який викликає підвищений інтерес у всіх спецслужб світу. Чому не розглядається варіант того, що їх катували і вбили іноземні розвідники або диверсанти і що до цього причетні іноземні спецслужби?" – говорив він.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

За інформацією журналістів, група Дятлова нібито завжди вважалася у КДБ так званою "групою супроводу", з якою обов'язково у похід вирушали співробітники КДБ.

"І у цей раз в неї входило два особісти, серед яких одним і був Георгій Кривоніщенко. Виявляється, він працював на закритому підприємстві, на якому завівся диверсант – його ніяк не могли знайти. І тільки в поході зовсім випадково з'ясувалося, ким він є насправді, – сказано в публікації.

Було висунуто припущення, що диверсанти або були в складі самої групи, або ж стежили за туристами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше очевидець розповів, що групу Ігоря Дятлова могли вбити місцеві жителі за посередництва людини на ім'я Андрій, в гості до якого туристи заходили перед загибеллю.

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