"Інопланетяни?" Загадковий спалах у небі налякав Сибір. Відео

В Алтайському краї, Росія, місцеві жителі спостерігали дивний блакитний спалах у небі.

Як повідомляє "Алтайська правда", спалах освітив небо й одразу ж зник.

Яскравість була настільки сильною, що спалах бачили жителі Бійська, Алейська, Барнаула, Новоалтайська, Первомайського району, сіл Радянське, Алтайське, Тогул та інших населених пунктів РФ.

"У нас у Поспеліхінському районі теж було. Сам спалах у небі не бачив, але землю освітило", "Інопланетяни робили рентгенографію землі", – писали росіяни в соцмережах.

При цьому деякі користувачі повідомляли, що за спалахом йшов звуковий удар.

"Попередньо можна сказати, що явище супроводжувалося одиночним, яскравим, швидко наростаючим і згасаючим спалахом. Він міг бути викликаний вторгненням в атмосферу Землі невеликого метеороїда діаметром ~ 0,5-1 м", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що причиною цього загадкового явища стала комета 2I/Борисов (це ім'я яке відображає позасонячне походження, а також другий порядковий номер у групі таких об'єктів), що вторглася в атмосферу Землі.

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