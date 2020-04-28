"Путін прогледів!" Ілларіонов заявив про "жахливу відсталість" РФ у боротьбі з COVID-19

Президент Росії Володимир Путін прогледів пандемію коронавірусу COVID-19, тому що спочатку демонстрував невігластво до цієї проблеми.

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Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив колишній радник президента РФ, російський економіст і старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов. За його словами, ступінь відсталості Росії в боротьбі з епідемією є жахливою.

"Перш за все треба сказати, що Путін абсолютно прогледів цю пандемію. У його заявах, в його реакції, в його діях було продемонстровано тотальне невігластво щодо того, що з себе представляє епідемія і як треба себе вести. Зараз можна просто скласти в ряд цитати з його виступів і виступів його прес-секретаря. 4 березня, коли пандемія вже вирувала по всьому світу, коли вона вже прийшла на територію Росії, коли на території Росії вона вже перейшла в стадію епідемічного вибуху", – зазначив він.

"Зараз ці всі дані відомі, 2 березня на території Росії вона від окремих випадків перейшла в стадію вибуху ... 4 березня Путін робив заяви про те, що, значить, йому повідомляє Федеральна служба безпеки про провокаційні чутки, які поширюються з Заходу для того , щоб підірвати стабільність і так далі. Людина демонстрував дивовижну неуцтво і нерозуміння того, що сталося, як це працює. Потім він став розповідати про боротьбу з печенігами і половцями, що викликало, звичайно, напад гомеричного реготу у всіх, хто бачив і чув", – додав Ілларіонов.

Він підкреслив, що за місяць позиція Путіна змінилася, проте ситуація в країні тепер дуже складна.

"З того, що ми бачимо, в Росії немає системи тестування на коронавірус. Ті дані, які повідомляють, що є більше мільйона тестів на коронавірус, – не мають ніякого відношення до дійсності. Що вони під цим розуміють? Градусник поміряли температуру – це називається тестом на коронавірус їхньою мовою? Всі люди, які зіткнулися з коронавірусними проблемами, говорять одне і те ж: неможливо здати тест на коронавірус, неможливо домогтися, неможливо отримати доступ, неможливо отримати результати", - підкреслив Ілларіонов.

За його словами, найстрашніше полягає в тому, що масштабів епідемії на території Росії ніхто не представляє.

"Я кожен день читаю інформацію про те, що приїжджають китайці з Владивостока на територію Китаю, там, мабуть, якісь чартерні літаки літають – вивозять китайців ... І з кожного рейсу знімають від двох до 20 осіб, заражених коронавірусів. Вони інформують російську владу про те, що на літаку, які прилетів по маршруту такому-то знято стільки-то хворих людей", – розповів економіст.

Ілларіонов звернув увагу, що, якщо в тому ж Китаї влади напрацювали певний досвід в боротьбі з епідемією, то в Росія в цьому питанні відстала від інших.

"У Росії навіть не можуть ідентифікувати, хвора людина на коронавірус чи ні. Ступінь відсталості, неадекватності системи тестування і діагностики епідемії на території Росії є жахливою. З цього можемо зробити, на жаль, тільки один і самий неприємний висновок: оскільки масштаби катастрофи епідемії в Росії невідомі, тестування сьогодення не проводиться, діагностики немає, це означає, що епідемія тільки починається. Вона буде рости і далі", – підсумував колишній радник Путіна.

За його словами, зараз масштаби зараження збільшуються зі швидкістю 22% на добу, і приблизно така ж швидкість і збільшення кількості померлих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілларіонов назвав головного винуватця спалаху коронавірусу. За його словами, це китайська влада, які приховувала COVID-19.

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