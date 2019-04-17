"Іхтамнєт?" Російські письменники "здали" Кремль, який захопив Донбас

Російські письменники, які підтримують терористів на Донбасі і навіть воювали з ними пліч-о-пліч, у своїх книгах викрили Кремль, який наполегливо стверджує, що військових РФ в Україні немає.

Незважаючи на те, що керівництво країни традиційно відмовляється від участі у військових діях, очевидці описують зовсім іншу картину, передає ВВС.

Зокрема, радник загиблого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, російський письменник і пособник окупантів Захар Прилєпін у своєму новому романі про Донбас "Деякі не потраплять у пекло" відверто написав, хто насправді керував армією терористів.

Війна на Донбасі "Кореспондент"

"Корпусом командував армійський генерал, який з’явився із однієї сусідньої північної країни", — підкреслив він. За його словами, він явно був "пенсіонером", якого потім довелося замінити.

Про найманців, які приїхали, Прилєпін відгукувався так: "На одного розумного офіцера, котрий заїхав сюди, доводилося три "зальотні", які там, на півночі, всім набридли — і тепер були заслані в донецькі степи, щоб удома їх не розстрілювати".

Водночас письменник, який підтримує терористів, Олександр Жучковський у своїй книзі "85 днів Слов'янська" детально описується захоплення цього міста групою Ігоря Стрєлкова (Гіркін).

"За літо 2014 року відбулося все буквально так, як прогнозував Стрєлков: загони ополчення були майже розчавлені, відрізані від російського кордону, в РФ ринули сотні тисяч біженців, — пише Жучковський. — І Росії все-таки довелося вводити війська, хоч і неофіційно. Зроби це Москва в кінці червня — початку липня, то Слов'янськ досі був би під російським прапором".

За його словами, без підтримки Кремля до осені терористи би не протрималися.

А російський журналіст-міжнародник Ігор Ротарь порівняв події на Донбасі з Придністров'ям. "Дійсно, схожість просто разюча: шалений ентузіазм населення, ті самі звинувачення у фашизмі правого берега — в одному випадку Дніпра, в іншому — Дністра. Придністровці говорили, що згодні бути молдаванами, але не румунами, жителі Донбасу заявляють, що вони українці, але не "бандерівці", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін закликав до проведення "референдуму" на Донбасі щодо "виходу зі складу України".

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